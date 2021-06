V Česku po měsících příprav otevřel první Primark a vzbudil obrovský zájem nakupujících. Dlouhá fronta se táhla až do horní části Václavského náměstí, někteří nedočkavci se do budovy dobývali už o den dříve! Jitka Vysekalová z České marketingové společnosti pro Blesk.cz popsala, co nakupující do front nalákalo.

Zatímco někteří přihlížející si na Václavském náměstí v Praze ťukali na čelo, proč se někdo dobrovolně postaví do špalíru, ve kterém vytrvá i hodinu a klidně i ve vedru, odborníci na nákupní chování v tom mají jasno.

Zvědavost i nákupní frustrace

Podle čestné prezidentky České marketingové společnosti doc. PhDr. Jitky Vysekalové může za obrovský zájem o otevření hned několik faktorů. „Určitě je to zvědavost a dle mého názoru i frustrace lidí, kteří nemohli skoro rok nakupovat. Projevila se tak nákupní horečka, touha po něčem novém,“ vysvětluje odbornice, která je mimo jiné také autorkou odborné knihy Chování zákazníka.

Velký vliv má také povědomí o značce. „Je to značka, která odpovídá vkusu českého publika. Zatímco třeba italské a francouzské značky odtud odešly, zřejmě i proto, že střihově nesedí českým ženám, tak tyto anglosaské a německé značky jsou daleko více oblíbené,“ popisuje Vysekalová s tím, že jsou navíc finančně výhodnější. A právě toto všechno hrálo svou roli.

Zákazníci se plazili po zemi, říká expertka

Ochota Čechů stát v dlouhých frontách i v horku, které teď panuje, expertku nepřekvapuje. „Viděla jsem záběry, kde otevírali obchodní dům v Paříži, že jakmile tu mříž trochu vytáhli, tak ti lidé se plazili po zemi pod tou mříží, aby tam byli první. Rozhodně to není specifikum českého národa,“ říká expertka s tím, že není možné zájemce o Primark připodobňovat k lidem, kteří dříve stáli ve frontě na banány, jak to udělali někteří diskutující na sociálních sítích.

„S frontami na banány to nemá nic společného, tam to byla nutnost, pokud chtěla matka dítěti něco dopřát. To přirovnání je naprosto neadekvátní,“ vysvětluje Vysekalová.

Roli hraje cena i novost

Značka Primark navíc měla podle odbornice docela slušnou propagaci. A jak spolehlivě nalákat nakupující? „Řada marketingových kampaní je založena na tom, že se řekne kousek, pak další a postupně se ten produkt nebo obchod odhaluje. Je důležité vzbuzení zvědavosti, protahování napětí, novost,“ připomíná Vysekalová s tím, že teď se uvidí, zda zájem v Česku vydrží.

„Ale vypadá to, že je to značka, která by se mohla na našem trhu udržet. Do značné míry hraje roli cena. Tedy vyrovnanost mezi cenou a kvalitou, aspoň takto je ta značka vnímána,“ uzavírá marketingová specialistka.

