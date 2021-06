Po dlouhých letech se Češi konečně dočkali. Už nemusí cestovat stovky kilometrů do Drážďan nebo Vídně, v oblíbeném řetězci s levnou módou nakoupí i v Praze. První ryze česká pobočka ve čtvrtek otevřela, návštěvníky přivítala v 9:00. Zájem lidí byl obrovský, fronta se táhla až do horní části Václavského náměstí. Prodejna byla připravena, příchod návštěvníků reguloval personál. A na co se Češi mohou těšit? Tři patra stejného zboží, jaké najdete u sousedů. I ceny jsou podobné, přísahá zástupce Primarku.

Prodejna se nachází v horní části Václavského náměstí v Praze, v kompletně nové budově nazvané The Flow Building (dříve Květinový dům) na kraji Opletalovy ulice. Ta se na první pohled od okolí vymyká tím, že je celá skleněná a bílá. Ale hlavně ji zdobí výrazné logo Primarku ve své tradiční modré barvě. Nepřehlédnete to.

Uvnitř najdete tři patra posetá nejrůznějším módním zbožím. „Máme přízemí, které je ženským světem, je tu ženské oblečení, doplňky pro krásu a zdraví a ponožky. O patro níž je spodní a noční prádlo, další doplňky, obuv, vybavení pro domácnost. A nahoře je nádherný dětský a mužský svět,“ popsal pro Blesk Zprávy Maciej Podwojski, oblastí manažer Primarku pro Polsko, Slovinsko a Českou republiku.

Podle něj je nabídka velmi široká a shoduje se s nabídkou v ostatních zemích. Jinými slovy, Češi by se neměli bát, že dostanou horší nebo dražší zboží. „Ve skutečnosti sklad, který zásobuje tuto prodejnu, je stejný jako ten, co zásobuje Německo, Rakousko, Polsko, Slovinsko. Nabízíme úplně ty samé ceny. Jediný rozdíl vzniká rozdílem v kurzu měn,“ popisuje Podwojski.

Tajemství nízkých cen

Blesk Zprávy do obchodu nahlédly den před otevřením - a ceny jsou skutečně velmi nízké. Nejdražší položka, na kterou jsme narazili, se pohybovala kolem 700 korun, a to byl kabát. Běžné džíny bylo možné sehnat za cca 350 korun, triko i za 50 korun. A třeba obrovskou voňavou svíčku ve skle za 150 korun. K nalezení je také drobná elektronika, doplňky pro cestování nebo wellness produkty. Ale prim samozřejmě hraje oblečení. Velké množství oblečení.

Ceny jsou vlastně natolik nízké, že to vyvolává spoustu otázek. Primark byl dokonce několikrát obviněn, že v pozadí se musí odehrávat nekalosti jako vykořisťování pracovníků či používání nekvalitních materiálů, protože jinak snad ani není možné, aby si podobné ceny mohl dovolit. Podle Podwojského ale vysvětlení leží úplně jinde.

„Myslíme si, že zodpovědná móda by měla být dostupná všem. Některé věci děláme jinak než konkurence. Neinvestujeme ohromné množství peněz do marketingu, neuvidíte od nás žádné drahé reklamy, neprovozujeme online byznys, to je velmi drahá záležitost, naše logistické operace jsou špičkové, využíváme převážně lodní dopravu, ta je mnohem levnější než letecká, převážíme velký objem produktů, díky kterým si můžeme vyjednat dobré podmínky,“ vyjmenovával manažer, co se všechno stojí za nízkou cenovkou.

„Zároveň investujeme do věcí, u kterých si myslíme, že je zákazníci potřebují. Nové materiály, střihy… ale neinvestujeme do drahých ramínek, obalů a visaček,“ doplnil Podwojski. A zdůraznil, že Primark se stále více věnuje i udržitelnosti svých produktů, mezi nabídkou mohou zákazníci najít oblečení z organické bavlny, které visí na papírových recyklovaných ramínkách. Zběžným pohledem to vypadalo, že je zastoupené v relativně vysoké míře.

Video Fronta na banány? Ne, otvíračka Primarku (17. červen 2021) - Blesk

Nedočkaví zákazníci

V prodejně se může kvůli přetrvávajícím epidemiologickým nařízením nacházet pouze zhruba 300 zákazníků naráz, do počtu není započítán personál. U pokladen jsou nainstalovaná ochranná skla, mezi zbožím jsou také rozmístěny dezinfekční stojany. Právě pandemie koronaviru byla důvodem, proč pražský Primark otevírá až nyní, byť původně se tak mělo stát už na podzim. Zástupci chtěli mít jistotu, že riziko nákazy nebude velké a zároveň nebude v brzké době hrozit znovuuzavření.

Už den před otevřením se do prodejny snažili nedočkaví zákazníci dostat, jen Blesk Zprávy toho během své návštěvy byly svědkem několikrát. Dokonce se lidé dobývali i skrze zaměstnanecký vchod, kde musela hlídat ochranka. Ta potvrdila, že to musí řešit už několik dní, sekuriťák byl z toho viditelně unavený. Pro den D byl proto připraven personál, který tok návštěvníků reguloval.

Strkanice o tašky

Nedočkavci se k Primarku nahrnuli ve čtvrtek už od sedmé hodiny ranní. Pár desítek minut před otevřením vznikla na Václavském náměstí fronta zákazníků, která se táhla až k soše sv. Václava. Podle redaktorky Blesku se těsně před devátou hodinou ranní strhly menší neshody ve frontě a lidé se začali předbíhat v tom, kdo se dříve zmocní nákupní tašky, které Primark před svůj vchod přichystal.

S úderem deváté se brány otevřely. Slavnostní chvíli doprovodila i známá píseň od skupiny Queen We are the champions, jako druhý pak následoval popový hit 80. let od Michala Davida - Nonstop. Nakupující vcházeli do obchodu spořádaně, žádné závody, které známe třeba z amerických nákupních center, se tedy nekonaly. Uvnitř na nakupující mimo jiné čekal i fotokoutek, který hned na úvod zaplnili především zaměstnanci. Po chvíli se do focení zapojili i sami zákazníci.

Fronty do Primarku byly na Václavském náměstí i odpoledne před třetí hodinou. Podle redaktorky Blesku nicméně mnohem kratší a už jen na chodníku před obchodem. Lidé proudili výrazně rychleji než ráno, kdy se muselo čekat než první nakupující prodejnu opustili. Ráno odcházeli první zákazníci zhruba 40 minut od otevření. Odpoledne se během 5 minut dovnitř dostalo asi 30 lidi.

Video Takto to vypadalo během prvních minut, kdy se na Václavském náměstí otevřel první český Primark. Fronta se táhla až k soše sv. Václava. Kvůli vysokým teplotám byl přistaven i vůz, který okolí fronty kropí vodou. (17. červen 2021) - Veronika Foltová

Kupovalo se hlavně pro děti

Mezi prvními nakupující byla paní Nina z Prahy. „Využila jsem dnešního otevření, protože mám volno. Jezdili jsme i do Drážďan, takže vítám otevření Primarku i v Praze. Myslím, že v současné době, kdy se mnoho lidí ocitlo ve složité finanční situaci, tyto levné nákupy většina uvítá. Já chci nakoupit především pro děti,“ sdělila Blesku s tím, že před vchodem čekala už od 8:15.

Podstatně déle ve frontě strávil Slávek Suchý z Liberce, který před Primarkem nedočkavě vyhlížel otevření už od šesti hodin. „Přijel jsem nakoupit hlavně vnoučatům,“ řekl. Byl mezi vůbec prvními, kdo do obchodu vstoupil a nákup mu zabral necelou hodinu. „Nakoupil jsem asi za 900, hlavně letní věci klukům, hlavně trička a šortky. Jsem rád, že jsem to stihnul takhle rychle.“

Pan Suchý z Liberce vyrazil hlavně pro oblečení svým vnoučatům. | Tonda Tran

Z Jiřic přicestovala paní Reznická. „V Německu jsem vždy nakoupila alespoň za 5 tisíc, dnes jsem utratila okolo 2,5. Počítám ale, že tu nejsme naposled,“ svěřila se. Také ona brala především zboží pro děti.

Paní Eva si vystála frontu až od sochy sv. Václava. „Nebylo to tak hrozné. Do hodinky už se dostáváme na řadu,” sdělila těsně před vchodem. „Navíc tu jezdí hasiči a kropí vodou, tak není ani takové horko.”

Další na řadě je Brno

První pobočka Primarku vznikla v roce 1969 v irském Dublinu. Nyní pod značkou existuje více než 390 prodejen v 13 zemích světa. Prahou její expanze do Česka nekončí, další na řadě je moravská metropole. „V Brně už jsme podepsali nájemní smlouvu. Plánujeme, že tam prodejnu otevřeme příští rok,“ potvrdil Podwojski.

Jak už bylo zmíněno, obchod nemá oficiální e-shop, produkty získáte jen v kamenné prodejně. Často je ale skupují překupníci, kteří pak oblečení nabízejí na internetu s přirážkou. Primark se od tohoto jednání dlouhodobě distancuje.