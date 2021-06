Zeman omilostnil ovdovělého otce s osmi záznamy v trestním rejstříku. Proč to udělal?

Prezident muži prominul zbytek desetiměsíčního trestu vězení a další podmínku, které mu břeclavský okresní soud uložil za zanedbání povinné výživy nezletilého syna. Chlapcově matce neposílal muž žádné peníze od roku 2006, dlužil jí celkem přes 111 000 korun. Do vězení muž nastoupil letos 16. března, trest mu měl tedy vypršet 16. ledna, případně si v srpnu mohl požádat o podmíněné propuštění.

Muž v žádosti o milost upozornil na to, že kvůli jeho pobytu za mřížemi bude muset jeho další dítě – nezletilá dcera – nastoupit do dětského domova. Matka dívky totiž měla v té době rakovinu v posledním stadiu. S ženou žadatel nežil ve společné domácnosti od roku 2017, dceru původně dostal do péče. Později se ale obrátil na úřady s tím, že pro ni už nemá vhodné podmínky. Dítě si tak převzala matka, dcera se ale i nadále s otcem stýkala. Alimenty na ni platil a po svém nástupu do vězení jí každý týden volal. Dívka v té době pobývala střídavě u mužovy současné družky a u své tety, která se o ní ale podle žadatele nemůže starat dlouhodobě.

Hrad 1. června při informování o udělení milosti uvedl, že matka dívky nedávno zemřela. Zdůraznil také, že milost nezbaví muže povinnosti uhradit dlužné výživné. Žadatel trpí od dětství epilepsií, má také deprese. Jeho onemocnění ale podle Hradu nejsou natolik závažná, aby splnila nastavené podmínky udělování milostí. Prezident se tak rozhodl muže omilostnit především z humanitárních důvodů. Přihlédl k tomu, že odsouzený v poslední době výživné už hradil.

Sedm epileptických záchvatů za dva měsíce

Muž k tomu v žádosti napsal, že alimenty platil s pomocí své družky a tak, jak mu to dovolovaly jeho finanční možnosti. Dále uvedl, že si kvůli tomu našel práci, avšak po onemocnění skončil v pracovní neschopnosti a od prosince 2020 do ledna 2021 prodělal sedm epileptických záchvatů.

Zeman dosud udělil 19 milostí, ve druhém funkčním období deset.