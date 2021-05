Policie žene odsouzeného šéfa Lánské obory znovu k soudu. Mynář za ním stojí

Policie navrhla obžalovat ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka z porušení povinnosti při správě cizího majetku kvůli těžbě kamene v Lánské oboře. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). Potvrdila jí to státní zástupkyně Denisa Sotáková z Vrchního státního zastupitelství v Praze, která má o obžalobě rozhodovat. Je to druhá kauza, v níž Balák čelí obvinění. V té první, která se týká ovlivnění veřejné zakázky, mu soud počátkem května uložil nepodmíněný tříletý trest vězení. Rozsudek není pravomocný.