O kolik zdraží balíčky z Číny! Drobotiny z ciziny se brzy prodraží. Kde ušetřit a jak proclít?

Zaplatíte navíc 97, případně 150 korun poště? To je na vás, zda České poště dodáte všechny informace k celnímu řízení. SMS nebo e-mailem vás vyzve, abyste uvedli mj.:

✔ hodnotu zásilky

✔ výši poštovného

✔ detailní popis zboží

Jak na to

● U zásilek do 150 eur bude potřeba podat celní prohlášení.

● To půjde např. přes aplikaci eCeP. Do ní se přihlásíte, ověříte zásilku, vyplníte potřebné údaje a na jejich základě vám bude vyměřena DPH. Po jejím uhrazení bude zásilka propuštěna do ČR.

● Pro přihlášení je ale nutné se nejdříve elektronicky identifikovat. Ověření identity bude možné např. přes určité bankovní operátory nebo přes občanku s elektronickým čipem. Více informací najdete na Celnička.cz.