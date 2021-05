Syn Ivana Havla, Prokop Havel, už dříve ČTK informoval, že s ohledem na protiepidemická opatření bude obřad přenášen na obrazovku ve venkovním prostranství před smuteční síní.

Ivan Havel se desítky let zabýval informatikou, umělou inteligencí, kognitivními vědami i souvisejícími filozofickými otázkami. Publikoval, působil v akademické sféře a téměř 30 let řídil časopis Vesmír.

Pithart: Smrt přišla nečekaně, na večer měl program

„Vždycky jsem si vážil u pana Ivana Havla, že vedle svého bratra zůstal takovou osobností a přitom úplně jinou, úplně jinou. Ivan byl prostě strašně chytrej a přitom moudrej a je krásný, že mu to vydrželo až do posledních chvil života,“ řekl Blesk.cz bývalý federativní premiér Česka Petr Pithart.

Pithart uvedl, že Havlova smrt přišla naprosto nečekaně. „Na večer měl program, ale zřejmě do toho vstoupil infarkt,“ potvrdil expremiér a dlouholetý předseda Senátu.

Pafko: Odchází jméno Havel

„Pana Ivana Havla jsem znal od doby, kdy jsme operovali pana prezidenta Havla,“ sdělil Blesk.cz břišní a hrudní chirurg Pavel Pafko.

„Byl to velmi inteligentní a mírný člověk. Je mi líto, že s ním odchází to jméno Havel, protože ani pan prezident ani pan Ivan Havel neměli potomky, pokud vím, a kdykoli se podívám na Barrandov, protože bydlím v Podolí, tak si uvědomuji jméno Havel,“ řekl profesor Pafko.

Vondra: Na stará kolena se před ním klaním

„Já jsem daleko lépe znal jeho staršího bratra a s prezidentem Václavem jsem spolupracoval zejména v době kolem Sametové revoluce a po ní a to bylo v období, kdy ty jejich vztahy nebyly úplně optimální, takže o co více jsem vídal Václava, o to méně Ivana,“ svěřil se bývalý místopředseda Topolánkovy vlády a exministr obrany a zahraničí Alexandr Vondra (ODS).

„Dneska na stará kolena se hluboce klaním před tím, co nám tu jako mladší bratr Ivan zanechal. Třeba jako vědec nebo jako člověk, který kolem sebe dokázal shromáždit to nejlepší z vědecké komunity u nás," řekl Vondra a dodal, že Ivan Havel „má nebe jisté“.

„Byl člověkem pokorným a vědoucím,“ ocenil Havlovy hodnoty pražský arcibiskup Dominik Duka.

Od bytových seminářů k akademickému centru

Ivan Miloš Havel se narodil 11. října 1938 v Praze. Od útlého mládí byl obklopen přáteli z řad vědců a intelektuálů. V této době žil Havel spokojený život. Zvrat ale přišel s komunistickým převratem v roce 1948. Jeho rodina v tu dobu přišla o rodinný majetek a Havlovi byli také vystěhováni z jejich rodné Prahy.

S bratrem Václavem patřili v roce 1989 k zakladatelům Občanského fóra. Byl také čestným členem správní rady Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a členem správní rady Nadace Občanského fóra.

Před revolucí Ivan Havel organizoval bytové semináře, kde také přednášel o svém oboru. V roce 1990 byl spoluzakladatelem a poté prvním ředitelem Centra pro teoretická studia. Centrum je nyní společným pracovištěm Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

Jeho cíl je provozovat špičkový teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i humanitních věd a hledat nové formy interakce mezi zavedenými obory.

Žít dalších 40 let

„Ivan Havel byl skutečný myslitel, to, čemu se říká hloubavý člověk. Jaksi se nezabýval myšlenkami kvůli tomu, jaký mu mohly přinést prospěch, ale kvůli jejich vlastní podstatě a jejich vlastnímu tajemství. Po tom tajemství celý život pátral a byl to svým způsobem velmi šťastný život,“ popisuje osobnost vědce, ale i filozofa a publicisty Ivana Havla Michael Žantovský, někdejší velvyslanec v USA, Velké Británii či Izraeli. A také překladatel z angličtiny.

„Já jsem s ním natočil několikahodinový rozhovor, když jsem připravoval knihu právě o jeho bratrovi. Právě na jeho farmě, kde nakonec zemřel,“ říká Blesk Zprávám Žantovský. A zmiňuje tak ekofarmu Košík na Nymbursku, kde bratra exprezidenta nalezli mrtvého ve vaně.

„Já jsem nemohl studovat, studoval jsem náhradně a většina věcí z toho, co jsem odborně dělal, byla náhražka za něco, co bych chtěl. Proto bych si zasloužil žít ještě dalších 40 let, abych to mohl všechno dohonit,“ řekl Havel ČTK v říjnu 2018 u příležitosti svých 80. narozenin.