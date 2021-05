Další dovolenkové země se otevírají Čechům. Kam a za kolik letos k moři bez karantény?

Češi loni nemohli vycestovat do oblíbeného Turecka, CK u něj tak sledují značné prodeje. Země do 17. května vyhlásila přísnou uzávěru. Podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného je tento režim daný právě tím, že turecká vláda chce pandemii co nejvíce utlumit před nadcházející turistickou sezonou. Místní počítají s tím, že se to povede a začátkem června se země pro turisty otevře, řekl.

Turecko během pandemie koronaviru | Reuters