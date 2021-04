„Dneska (ve středu) ráno v 8 hodin se narodila Alex, 4 kg, sedmé miminko. Porodní asistentka to navzdory snaze tak trochu nestihla,“ prozradila ekonomka Markéta Šichtařová na facebooku a připojila fotografii s čerstvě narozenou dcerou. Ve středu 21. dubna, kdy holčička přišla na svět, visí v českém kalendáři přitom zároveň i její jméno – Alexandra.

„Holčička se měla narodit mnohem dřív, proto také nikoho ani nenapadlo, že by se mohli spojit narozeniny a svátek do jednoho dne. Že to tak nakonec dopadlo, byla víceméně ‚nehoda‘ a Náhoda. Ale vzhledem k tomu, že jméno bylo vybráno už dlouho, nechtělo se nám to na poslední chvíli měnit,“ řekla k tomu Blesk Zprávám Šichtařová.

Porodní asistentka už spěchat nemusela

A jak to myslela s porodní asistentkou, která to „tak trochu nestihla“? „Porodní asistentka byla přivolaná, když to vypadalo, že by se během několika hodin mohlo miminko narodit. Miminko si to ale nakonec usmyslelo jinak. Asi 20 minut poté, co jsem porodní asistentku přivolala, jsem pochopila, že už nestihne přijet. Za dalších pět minut byla holčička na světě. A teprve za dalších deset minut se objevila porodní asistentka,“ prozradila dobrodružný průběh porodu Šichtařová Blesk Zprávám.

„Nicméně vzhledem k tomu, že to je moje sedmé miminko, mě tahle neplánovaná událost už moc nezaskočila. Takže když se porodní asistentka objevila, jenom jsem jí zahlásila, že teď už spěchat nemusí,“ doplnila ekonomka.

O radost se podělil i manžel

Její manžel, ekonom Vladimír Pikora na twitteru následně uvedl: „Včera se nám po čtyřech synech narodila třetí dcera. Některé děti se stále nenaučily její jméno a říkají: ‚Ta nová.‘ Mám z ní velkou radost.“

Ekonomka založila ekonomickou společnost Next Finance, která se věnuje i poradenství. Šichtařová s Pikorou často spolupracují na svých ekonomických textech a knihách. Za titul Lumpové a beránci získali v roce 2015 cenu čtenářů Magnesia Litera. Šichtařová vedle toho několikrát získala ocenění blogerka roku.

Propagátorka domácích porodů

Coby propagátorka domácích porodů v minulosti deníku Právo řekla: „To téma si zaslouží, aby bylo otevřeno, ale jinak je to soukromá věc každé ženy, která by měla mít právo rozhodovat o svém těle. Řada z nich si z porodnice nese těžký traumatický zážitek, není schopná následně kojit a postarat se o dítě, protože má poporodní deprese. Otázka tedy stojí, jestli rodit přirozeně, nebo pod nátlakem.“

V České televizi pak před časem k domácím porodům uvedla: „Přirozený porod, kdy je žena po celou dobu těhotenství, porodu i šestinedělí v péči jediné porodní asistentky, vede ke statisticky nižšímu výskytu poporodních poranění, k většímu počtu vaginálních porodů, menšímu užití analgesie a lepšímu zahájení kojení. Tedy jinými slovy, přirozený, nemedicínský porod, bez ohledu na místo jeho uskutečnění, je nepatrně statisticky výhodnější pro zdraví matky i dítěte.“