Ekonomka Šichtařová porodila doma šesté dítě. K „holce jako buk“ hrála Metallica

„Před sedmi hodinami, dneska po 11., se nám narodilo šesté miminko Viktorie (holka – kluk – kluk – kluk – kluk – holka),“ napsala minulý týden Šichtařová s popisem posloupnosti pohlaví svých dětí. Čtyři synové se tedy dočkali druhé sestry.

Zmínila také, že porodní asistentka, která jí s porodem pomáhala, byla při vstupu do domu překvapená. Šichtařová si k porodu pustila nezvyklý hudební doprovod. „Když pozvaná porodní asistentka vkročila do dveří, jako první svůj počin se poněkud zarazila a nesměle otázala: ‚Ta... ehm... hudba... to asi není úplně typicky porodní...?' (Z iPadu mi na plné kule hřímá Metallica, Hardwired... to Self-Destruct.) Odpovídám: ‚Mě to uklidňuje,‘“ uvedla ekonomka, jak se jí podařilo asistentku uvést do rozpaků.

Vše ale mělo dobrý konec. „Velmi statečně už nenamítla nic – a dala to. No a já si tak vegetím v tom svém šťastném kytarovém transu – a najednou kuk, není to zas kluk, je to holka jako buk,“ uzavírá Šichtařová popis fotografie, na které si pyšně chová novorozenou Viktorii.

Zastánkyně domácích porodů

Šichtařová s Pikorou, ekonomické duo, které se proslavilo svými komentáři z oblasti finančních trhů, které se jim podařilo dostat i k široké veřejnosti, se dlouhodobě netají tím, že touží po mnoha dětech. V roce 2016 se analytička pro magazín Právo svěřila, že občas se za to na ni lidé na ulici dívají zvláštně, ale už je zvyklá.

Zájem Šichtařová (nepočítaje kariérní zaměření) vyvolává i podporou domácích porodů, jež jsou v Česku stále kontroverzní téma. „To téma si zaslouží, aby bylo otevřeno, ale jinak je to soukromá věc každé ženy, která by měla mít právo rozhodovat o svém těle. Řada z nich si z porodnice nese těžký traumatický zážitek, není schopná následně kojit a postarat se o dítě, protože má poporodní deprese. Otázka tedy stojí, jestli rodit přirozeně, nebo pod nátlakem,“ řekla rovněž pro Právo. Své potomky, včetně Viktorie, rodila doma.