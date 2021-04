Šmejdi se snaží nadále těžit z pandemie koronaviru. Dlouhodbě zneužívají i jméno České pošty a to velmi rafinovaným způsobem. Zasílají SMS, které se tváří jako automatické zprávy zasílané při doručování balíku.

Čtenáři narazili na podvodné esemesky

„Vážený zákazníku, Vaše zásilka čeká na doručení. Stav zásilky: čeká na platbu. Potvrďte platbu 99 CZK pomocí následnujícího odkazu,“ píše se v jedné takové zprávě, kterou Blesk Zprávám zaslal čtenář Martin. Se stejnou zprávou se potkal i další ze čtenářů, který nás na podvod taktéž upozornil. Obě SMS zprávy jsou identické. Identický je dokonce i „přepravní kód“. Změnilo se jen číslo, ze kterého je SMS zaslaná.

Mluvčí pošty: Pozor na zprávy, maily i falešné soutěže

„Nejsou to jen SMS. Přicházejí zprávy i přes jiné komunikační kanály, lidem chodí i emaily a objevují se dokonce i vyskakovací reklamy,“ komentuje pro Blesk Zprávy mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

„V minulosti se třeba objevovaly soutěže: Poslali jste balík u ČP, tak klikněte a vyhrajte telefon,“ upřesňuje jeden z podvodů Vitík.

Česká pošta o podvodu informovala o víkendu i na twitteru. Zmiňuje přesně tu SMS, na kterou narazili i naši čtenáři.

„Na nic neklikejte, mohli by se dostat i do bankovnictví“

Podle Vitíka to není poprvé, co se Česká pošta setkala se zneužíváním jejího jména k podvodům. Na podvodné SMS i emaily tak dlouhodbě upozorňuje i na svých stránkách.

„Ta doba, kdy zprávy bývaly psány špatnou češtinou s gramatickými a stylistickými chybami je pryč. Dnes je podvrh více méně identický a je třeba zaměřit se na detail, například mailová adresa odesílatele, porovnat se vzorem uvedeným na stránkách ČP nebo provést dotaz přímo na pracoviště ČP,“ píše se na webu v jednom z návodů, jak takový škodlivý email či SMS rozpoznat.

Vitík prostřednictvím Blesk Zpráv upozorňuje, že lidé musí být obezřetní, jinak by mohli přijít o mnohem více, než jen o 99 korun. Podvodníci jsou totiž velmi zdatní s technologií a může tak pro ně být hračkou se skrze takovou SMS dostat i do vašeho zařízení. A s tím i k vašim osobním údajům, ale i k internetovému bakovnictví. Stačí kolikrát, když kliknete na přiložený odkaz, přes nějž se vám do zařízení dostane škodlivý kód.

„Můžeme varovat před tím, o čem se dozvíme. Snažíme se vysvětlovat, že princip bývá stejný, akorát se mění forma - a tedy že je poslán jednou email, jindy se objeví reklama. Dnes jsou to ve větší míře SMS,“ pokračuje Vitík pro Blesk Zprávy.

Podvodníci využili pandemie

Obranou proti těmto podvodům je i hlídání svých zásilek na oficiálních stránkách. Vitík navíc zdůrazňuje, že lidé nikdy nemají klikat na odkazy, které neznají a úplně nejlepší je SMS/email ze svého zařízení rovnou vymazat.

Není překvapením, že těmto podvodům pomáhá i pandemie koronaviru. Řada lidí totiž v posledních měsicích nakupuje často online. „Teď, když člověk nemůže chodit nakupovat se přesunul na internet. Podvodníci tohoto trendu využili. Vy si něco objednáte a neuvědomíte si při takové zprávě, že se může jednat o podvod,“ uzavírá Vitík.