Exministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) před několika týdny poslal kontrolu do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Prověřit má nákupy z let 2019 a 2020, kdy nemocnici řídil jeho nástupce v ministerské funkci Petr Arenberger (za ANO). Upozornil na to dnes Deník N. Arenbergera ve středu jmenoval prezident Miloš Zeman do funkce ministra zdravotnictví. Jeho resort tak nyní provádí kontrolu v nemocnici, kterou vedl od roku 2019.