Litr benzinu za 33 korun: Experti čekají před létem další růst cen, i kvůli pandemii

Ceny pohonných hmot v Česku do začátku letních prázdnin ještě porostou, růst ale už nebude tak výrazný jako v předcházejících týdnech. Shodla se na tom většina analytiků, které oslovila ČTK. Další vývoj podle nich závisí na síle pandemie koronaviru, rychlosti očkování a obnově hospodářství. Postupný návrat do stavu před pandemií pravděpodobně zdraží ropu, což ovlivní i cenu benzinu a nafty, upozorňují.

„V letním období by cena ropy Brent mohla vystoupat nad úroveň 75 dolarů za barel. Lze totiž očekávat růst poptávky po ropě vyvolaný ekonomickým oživením. V létě již bude pandemie koronaviru na ústupu a vyšší proočkovanost populace umožní rušit restriktivní opatření v ekonomice. Rovněž bude docházet k oživení cestovního ruchu, což zvýší nároky na spotřebu paliv,“ řekl ČTK hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček.

Z těchto důvodů podle něj ceny pohonných hmot porostou. “Benzin bude atakovat 33 korun za litr. Nafta bude díky snížení spotřební daně levnější o 1,50 až dvě koruny za litr. Tím se dostaneme na úroveň cen, která byla běžná před propuknutím pandemie,„ uvedl Křeček. Ceny pohonných hmot v ČR rostou přibližně od poloviny ledna. V týdnu od 10. do 17. března zdražil benzin nejvýrazněji za posledních nejméně deset let, a to o 81 haléřů.

Z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, vyplývá, že litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stál minulý týden v ČR průměrně více než než 31 korun, cena litru nafty se blíží 30 korunám. V nejbližších týdnech se podle analytiků trend postupně zastaví, důvodem je pokles cen ropy způsoben mimo jiné zhoršenými vyhlídkami ohledně rychlosti postupu vakcinace.

„Obchodníci s ropou totiž byli v uplynulých týdnech až příliš optimističtí ohledně toho, jak se očkování bude dařit. To ale zejména v Evropské unii probíhá pomaleji, než se čekalo, což zbrzdí ekonomické zotavení Evropy. Zároveň se největší evropské ekonomiky potýkají s třetí vlnou pandemie, podobně jako Česko,„ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák upozornil, že ropa v posledních pěti měsících zdražila téměř dvojnásobně. Míní ale, že růst ceny ropy Brent se tím už vyčerpal. “Tomu by měla odpovídat i postupná stabilizace cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. V případě bezolovnatého benzinu Natural 95 tak lze podle mě očekávat ceny za litr v rozmezí 30 až 32 Kč a v případě nafty v rozmezí 28,50 až 30,50 Kč za litr,„ dodal.

Mírné zvýšení cen pohonných hmot v ČR o několik desítek haléřů očekává do letních prázdnin analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. „Benzin by měl zdražit trochu víc. Důvodem je snaha kartelu OPEC dostat cenu ropy Brent nad 70 dolarů za barel. Příznivé pro trh s ropou by mělo být i otevírání ekonomik při zlepšovaní pandemické situace,„ uvedl. Před Velikonocemi se cena severomořské ropy Brent pohybovala kolem 64 dolarů za barel.

Tankování v Česku. Za kolik je benzin a nafta? | Blesk - Mária Rušinová

Analytici upozorňují, že i přes růst zůstávají ceny pohonných hmot v ČR v porovnání se zbytkem Evropy relativně nízké. Důvodem je podle nich mimo jiné výše spotřební daně. „V České republice jsou relativně nízké ceny pohonných hmot. Vyplatí se u nás tankovat v podstatě všem řidičům ze západní Evropy a podstatné části jižní Evropy. Levnější pohonné hmoty mají jen ve východní Evropě,„ dodal Křeček.