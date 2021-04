Pohonné hmoty opět zdražily. Benzin stojí přes 31 korun za litr, nafta necelých 30 korun

Ceny pohonných hmot v Česku znovu vzrostly. Nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil od minulé středy o deset haléřů na průměrných 31,27 Kč/l. Litr nafty se prodává v průměru za 29,55 koruny, což je o sedm haléřů více než před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Ceny pohonných hmot v ČR rostou přibližně od poloviny ledna. V týdnu od 10. do 17. ledna zdražil benzin nejvýrazněji za posledních nejméně deset let, a to o 81 haléřů. Od poloviny ledna stoupla průměrná cena benzinu o více než tři koruny a nafta je dražší o více než dvě koruny.

V meziročním srovnání je benzin o 3,21 koruny na litru dražší, za naftu motoristé platili před rokem o 1,47 koruny méně.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 30,97 Kč. Jde tak o jediný kraj, kde se průměrná cena Naturalu ještě drží pod 31 korunami za litr. Nafta je nejlevnější v Moravskoslezském kraji a Ústeckém kraji, litr tam je v průměru shodně za 29,21 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí znovu pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 31,62 Kč. Nafta se tam tankuje za 30,20 Kč za litr. V žádném jiném regionu se průměrná cena dieselu přes 30 korun nedostala.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 31. březnu 2021 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 31,27 29,55 Praha 31,62 30,20 Středočeský 31,41 29,93 Jihočeský 31,03 29,25 Plzeňský 31,28 29,52 Karlovarský 31,13 29,39 Ústecký 30,97 29,21 Liberecký 31,22 29,52 Královéhradecký 31,15 29,48 Pardubický 31,21 29,39 Vysočina 31,60 29,95 Jihomoravský 31,40 29,70 Olomoucký 31,40 29,66 Zlínský 31,28 29,28 Moravskoslezský 31,10 29,21

Zdroj: CCS