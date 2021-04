Janoušek po lyžovačce v Alpách žádá další přerušení trestu. Vrátí se za měsíc za mříže?

Odsouzený lobbista Roman Janoušek požádal Krajský soud v Brně o další přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů, uvedla dnes Česká televize. Mluvčí soudu Klára Belkovová přijetí Janouškova návrhu ze strany soudu ČTK nepotvrdila. Janoušek si má odpykávat 4,5 roku za to, že srazil svým vozem ženu a od nehody ujel, výkon trestu mu byl přerušen opakovaně. Ve vězení dosud strávil zhruba rok a čtvrt.

Janoušek má výkon trestu dosud přerušený do konce dubna. Soud žádný návrh z jeho strany zatím neeviduje. „Pokud byl návrh odeslán v průběhu dnešního dne, doručení budeme schopni potvrdit následující pracovní den, tedy v úterý,“ řekla Belkovová.

Opilý lobbista v roce 2012 v Praze úmyslně srazil autem ženu, kterou tak vážně zranil. Byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014 a ve vězení byl do března 2016. Trest mu byl opakovaně přerušen ze zdravotních důvodů, naposledy loni na jaře o rok. Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak zabít. Seznam Zprávy ale získaly fotografie z přelomu let 2019 a 2020, kdy se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp.