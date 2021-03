Hlídal fauly na Diega Maradonu, odpískal řadu derby pražských S, ale takovýhle zápas, jako odehrála SK Slavia Praha na hřišti Glasgow Rangers, zkušený český arbitr Ivan Grégr ještě nezažil. Za kopnutí brankáře Ondřeje Koláře kopačkou do obličeje by si prý Kemar Roofe zasloužil zákaz činnosti minimálně na 4 zápasy. Jak slávistům zhořkla velká výhra, se dozvíte v Blesk Podcast.

Po prvním zápase v Praze, kdy Slavia remizovala 1:1 a musela nutně vstřelit gól, byli fanoušci českého fotbalu velmi namlsaní na odvetu osmifinále Evropské ligy. Hned ve 14. minutě jim udělali radost Jan Bořil, který centroval míč Peteru Olayinkovi a ten hlavou vstřelil natolik důležitý gól. Jenže slávistická radost netrvala dlouho. Agrese hráčů Rangers rostla.

Podle Ivana Grégra přidával hlavní rozhodčí Orel Grinfeld z Izraele „pět deka“ domácímu týmu a přehlížel fauly hráčů Rangers: „Způsob hry Skotů ovlivnil. Nebyl na ně tak přísný, jak by měl být. Zejména v počátku zápasu přehlížel neférové zákroky,“ hodnotil výkon kolegy bývalý český sudí, který pískal i řadu mezinárodních zápasů v osmdesátých a devadesátých letech. Dokonce v roce 1990 asistoval u zápasu Argentiny s Izraelí, v němž nastoupil i hvězdný Diego Maradona.

Úmyslný šlapák do obličeje?

Celý zápas odvety začal gradovat v 60. minutě, kdy střídající útočník Kemar Roofe zasáhl kopačkou brankáře Ondřeje Koláře do obličeje. Kolář utrpěl zlomeninu čelní dutiny vlevo. Šokovaný byl také Grégr: „Viděl jsem takové zákroky, ale tohle bylo skutečně brutální. Podle mě to byl dokonce úmysl. Neříkám, že by ho chtěl zranit, ale když někdo takhle jde, tak tomu říkáme šlapák, a je to surová hra. Chtěl bych pochválit rozhodčího, že ihned vytáhl červenou kartu,“ řekl Grégr k mrazivému momentu zápasu.

Pro Kemara Roofa to bude mít podle Grégra nepříjemnou dohru. „Obvykle rozhodčí potom vyhotoví zápis, v němž vysvětlí, jak k zákroku došlo. Disciplinární komise UEFA má pak k dispozici taxativní tresty. Podle mě by za tento zákrok měl dostat 4 zápasy zastavení činnosti,“ odhadl postup komise. Rangers poté zůstali v deseti a brzy přišla druhá žlutá karta a tím pádem červená pro Leona Baloguna. Nico Stanciu vstřelil druhý gól a zápas se zdál dohraný. Jenže v 90. minutě neudržel nervy na uzdě obránce Ondřej Kúdela.

Kúdela vs.Kamara

Za celý zápas zažil Kúdela několik nepříjemných situací. Kupříkladu držel spoluhráče Olayenku, aby Alfonsa Moralese nenapadl, když si od útočníka Rangers vyslechl něco nepěkného. Před poločasem dostal Ondřej Kúdela od Leona Balogunu loktem do obličeje a plival krev. V 87. minutě hráči Rangers faulovali Jana Kuchtu a dva z nich ještě záměrně kopli míč do těla slavistického hráče. Mezitím, co se nad Kuchtou skláněli ostatní hráči a lékař, přišel Kúdela ke Glenu Kamarovi a zašeptal mu něco do ucha. Podle údajné nahrávky brankářského náhradníka Přemysla Kováře měl Kúdela zašeptat Kamarovi, že je „fuc*ing monkey“ (zas*aná opice). Český klub však tvrdí, že z úst obránce zaznělo „You‘re fuc*ing guy“ (s*áč). Podcast: Na východ od nás mají všude sochy Švejka. Připomínáme si 100 let Haškova románu

Trenér Rangers Steven Gerrard se snažil celou věc diskutovat s trenérem sešívaných Jindřichem Trpišovským, ale uspokojivé reakce se nedočkal. Po zápase se Ondřej Kúdela potkal s Glenem Kamarou v tunelu, kde podle obránce dostal nečekaně pěstí do obličeje. Incidentu měli přihlížet zástupci UEFA a také oba trenéři. Podle vyjádření Slavie bylo napadení záměrné. Ostatní členové slavistického týmu museli dlouhou dobu čekat na stadionu, než byli vpuštěni do kabiny a poté je skotská policie doprovodila na hotel. V pátek pak Slavia podala trestní oznámení skotské policii na napadení Ondřeje Kúdely a incidentem se bude zabývat i UEFA.

Co měl izraelský sudí v zápase udělat lépe, aby předešel brutalitě, co si o útoku na Ondřeje Kúdelu na stadionu myslí Vladimír Šmicer a jakým soupeřem pro Slavii bude Arsenal, se dozvíte v Blesk Podcast: