Pražská SK Slavia zažila ve čtvrtek 25. února velkou noc, když ve vyřazovací části Evropské ligy porazila 2:0 aktuálně třetí nejlepší tým britské Premier League Leicester. Tím vybojovala postup do osmifinále, kde proti ní nastoupí skotský mančaft Rangers FC z Glasgow. Tým, který trénuje liverpoolská legenda, bývalý záložník Steven Gerrard, a jemuž fandil i milovník fotbalu herec Sean Connery (†90). Co Slavii čeká, prozradil v Blesk Podcastu sportovní redaktor Tadeáš Mahel z Blesku.

Na Skotsko a fotbal nenechal nejslavnější představitel agenta Jamese Bonda dopustit. Již od mládí fandil Sean Connery Celtic Glasgow, jejichž hlavními rivaly jsou právě Rangers. K lásce k Celtic Glasgow ho přivedl jeho otec, jenže v roce 2008 si padl do noty s tehdejším majitelem klubu Rangers FC Davidem Murraym a začal fandit rivalům. V očích fanoušků Celticu to byla velká zrada. Podobně jako kdyby se kupříkladu herec Jakub Prachař a velký fanda Slavie stal rázem fanouškem Sparty.

Podle webu Rangers News se Connery dokonce zapojil do vyjednávání s alžírským hráčem Brahimem Hemdanim, aby přestoupil do Glasgow Rangers. Šarm Jamese Bonda nejspíš zafungoval a fotbalista se stal hráčem skotského týmu. O několik let později padl však 5. nejstarší fotbalový tým světa na úplné dno.

Fenomenální návrat

V roce 2012 slavili Rangers 140 let od svého vzniku, zároveň to pro ně byl asi nejhorší rok v historii. Klub kvůli finančním problémům skončil v insolvenci a vedení skotské fotbalové asociace je vyškrtlo z nejvyšší soutěže. „Byli přeřazení až do čtvrté ligy, což je ekvivalent české divize. Tým měl veliké problémy, ale zabojovali a poměrně rychle se vrátili zpátky. Byla by to rozhodně škoda, kdyby fotbal přišel o tento tradiční klub,“ prozradil sportovní redaktor Blesku Tadeáš Mahel.

Aktuální forma Rangers pod taktovkou Stevena Gerrarda je fenomenální. „Za tři roky, co v klubu je, dostal Rangers na vrchol skotské ligy a do osmifinále Evropské ligy,“ řekl Mahel a rychle dodal jejich aktuální čísla: „Rangers letos ve skotské lize ještě neprohráli. Ze 30 zápasů jich vyhráli 26 a před Celticem mají obří náskok 22 bodů a po 10 letech bez titulu, ho mají prakticky v kapse. V Evropské lize skončili před Benefikou a ve vyřazovacím kole vyřadili Antverpy v celkovém skóre 9:5,“ prozradil reportér.