Zájem turistů o návštěvu hor v Královéhradeckém kraji byl se začátkem jarních prázdnin dnes dopoledne v porovnání s minulými víkendy slabší. Policie potvrdila, že nemusela žádné dopravní problémy řešit v Krkonoších ani v Orlických horách. Větší komplikace nezaznamenali ani zástupci horských středisek, zjistila dnes ČTK. Také do horských středisek v Libereckém kraji dnes vyrazilo méně lidí než o minulých víkendech.

„Co se týče dopravy, tak horská střediska byla bez komplikací. Provoz byl klidný,“ řekla ČTK kolem 12:00 mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Závažná porušení vládních protiepidemických nařízení policie dopoledne na horách v hradeckém kraji nezaznamenala.

Naštvaní běžkaři

Lidé jsou však často z aktuálních vládních opatření rozladění, upozorňují Novinky.cz.

„Už toho mám plné zuby. Doma sedím celé dny na home office, hlavu mám jako škopek od toho, jak se doma učím se synem, teď s ním ani nemůžu vyrazit o prázdninách na sjezdovku. Tak jsme si aspoň vyrazili na běžky okysličit palice do přírody,“ řekl serveru běžkař Roman Krátký.

„Vláda netuší, jak to v lidech kvůli těm všelijakým opatřením vře. Ministr zdravotnictví je technokrat, který jen přidává čísla do tabulek, ostatní mu jen přitakávají. Ať se přijedou podívat na hory sami. Třeba jim dojde, že je tu menší riziko nákazy než při nákupu pečiva,“ vzkázala paní Eva.

Orlické hory: Rodiny na svazích

V největším lyžařském středisku Orlických hor v Deštném bylo dopoledne hlavní parkoviště pod sjezdovkami zaplněné přibližně z poloviny. Na zasněžených svazích bobovaly nebo sáňkovaly desítky lidí, převážně rodiny s dětmi, zjistila na místě ČTK.

Méně lidí přijelo tentokrát i do Špindlerova Mlýna. „Není to tak hrozné jako v některých předešlých víkendech úbytek lidí určitě je. Může za to několik faktorů, jednak počasí, je zataženo, fouká studený vítr, a také další omezení provozu lanovek. Hodně lidí, kteří si přijížděli zaběžkovat, využívalo k cestě na hřebeny lanovku, a to už teď není možné,“ řekl dnes dopoledne ČTK starosta horského střediska Vladimír Staruch.

Podle něj byla parkoviště ve Špindlerově Mlýně zaplněná zhruba z poloviny. „Také v apartmánových zařízení je patrný mírný úbytek. Tam, kde byla plná parkoviště, je zaplněnost tak z 80 procent,“ řekl ČTK Staruch.

Přestože je kvůli epidemii koronaviru provoz lyžařských areálů zastaven od 27. prosince a ve čtvrtek vláda rozhodla o dalším zpřísnění opatření, například se zastavily i lanovky a vleky pro pěší či běžkaře, zasněžené hory jsou nadále lákadlem. V Orlických horách i v Krkonoších panují dobré sněhové podmínky.

Hrozba lavin v Krkonoších

V Krkonoších v lavinových katastrech platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech leží 80 až 110 centimetrů sněhu, více ho je na některých závětrných svazích, uvedla ráno Horská služba Krkonoše.

„Sněhové profily vykazují malou až střední stabilitu. Mohou se vyskytnout laviny deskové. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá,“ uvedli zástupci krkonošské horské služby.

Bez cizinců

Od půlnoci nesmějí podle nového nařízení vlády do ČR přicestovat cizinci z jiných než nezbytných důvodů. Výjimku mají například ti, kteří v ČR pracují nebo studují.

Policejní akce na hranicích naplánované nejsou, dnes ale pokračovaly namátkové kontroly v příhraničních oblastech. I v tomto případě policie v hradeckém kraji dopoledne nezaznamenala problémy.

Liberecký kraj: Hlavně běžkaři

Spíše než zpřísněná koronavirová opatření, která zastavila lanovky v areálech i pro pěší a běžkaře, je důvodem menšího počtu lidí v horských střediscích v Libereckém kraji hlavně nepřízeň počasí. V horách je dnes mlha, místy sněží a teploměry někde klesají až k minus osmi stupňům. Navíc fouká vítr, který pocit chladu ještě zvyšuje.

Podmínky k lyžování jsou přitom ideální, na svazích Jizerských hor a Krkonoš leží až 90 centimetrů sněhu. Lidé dnes mířili hlavně na běžky, o sáňkování a bobování byl zájem menší. Jizerská o.p.s., která upravuje Jizerskou magistrálu, připravila pro běžkaře 250 kilometrů tratí. Upravené jsou v Libereckém kraji i desítky kilometrů tras v sousedních Krkonoších nebo v Lužických horách.

Navzdory nepříznivému počasí se dnes zaplnila i parkoviště v oblíbeném jizerskohorském středisku Bedřichov, které patří k oblíbeným nástupním místům na Jizerskou magistrálu. Zatímco o druhém lednovém víkendu tam ale museli příjezd policisté kvůli náporu motoristů zavřít, dnes byla doprava klidná a žádné problémy hlášeny nejsou. "Na dopravu tam přesto policisté dohlížejí," řekla ČTK krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Situaci ve středisku pomáhá i posílení dopravy. Koordinátor veřejné dopravy v kraji Korid LK už v polovině ledna posílil autobusové spojení na lince 145 z Liberce do Bedřichova a Janova nad Nisou. O víkendech jezdí až 21 spojů denně a posílen bude provoz i v příštím týdnu, kdy jsou v Libereckém kraji jarní prázdniny. "Cestující z Liberce mohou navíc využít linku MHD 18, s libereckou lítačkou mohou jet až do Bedřichova zadarmo," řekl ČTK ředitel Koridu Jiří Hruboň. Posílené jsou i autobusy z Frýdlantu na Smědavu, která je dalším důležitým nástupním místem na magistrálu.

Policisté kontrolují i dodržování zákazů

Podle Šrýtrové policie nedohlíží jen na dopravu, ale zaměřuje se i na dodržování koronavirových opatření, prověřuje také hotely a penziony. "Za včerejšek (pátek) jsme měli 413 kontrol objektů, v deseti případech jsme odhalili porušení nařízení ministerstva zdravotnictví, z toho v sedmi případech se jednalo o špatné nošení roušek," řekla policejní mluvčí.

Policisté také pokutovali 21 lidí, kteří se v pátek navzdory omezením pohybovali venku po 21:00 a v jednom případě řešili oslavu narozenin.