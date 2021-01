Superhrubá mzda fungovala od roku 2008. Základem daně z příjmů zaměstnanců byla hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na povinné pojistné, ale se sazbou 15 procent. Nově bude základem pouze hrubá mzda se sazbou 15 procent a příjmy zhruba nad 141 000 korun měsíčně budou podléhat sazbě 23 procent.

Se zrušením superhrubé mzdy přišel ve Sněmovně loni na podzim premiér Andrej Babiš (ANO). Tato daňová změna připraví státní rozpočet asi o 52 miliard korun. Státní rozpočet schválený se schodkem 320 miliard s tím ale nepočítá.

Nově zavedený stravenkový paušál bude dobrovolný. Zaměstnavatelé ho budou moci poskytnout jako další možnost vedle závodního stravování nebo stravenek. Příspěvek na stravování bude na straně zaměstnanců osvobozen od daní i pojistných odvodů do zákonem stanovené výše.

Upravují se také platové tarify ve veřejném sektoru. Zdravotníkům a v sociálních službách vzrostou o deset procent, učitelům o čtyři procenta. Ostatní zaměstnanci státu a veřejné sféry přidáno nedostali.

Minimální mzda je nově 14 600

Minimální mzda se zvyšuje v posledních letech pravidelně vždy od ledna. Naposledy se zvedala před rokem o 1250 korun na 14 600, letos je tedy nárůst proti loňsku poloviční. Tripartita se na částce ani tentokrát nedohodla. Zaměstnavatelé byli proti navyšování. Poukazovali na to, že se firmy potýkají s koronavirovou krizí. Odbory požadovaly 1400 korun navíc. Ministerstvo práce pod vedením ČSSD považovalo za optimální růst 1800 korun, za minimální pak 900 korun. Vládní ANO bylo pro 400 korun.

Hodinová částka minimální mzdy při týdenní pracovní době činí 90,50 korun. Loni dosahovala 87,30 korun. Pracovníci s nejvyšší kvalifikací a odpovědností mají letos zaručenou mzdu nejméně 181 korun na hodinu.

Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů může být nyní i nízké navýšení pro menší a střední podniky likvidační, a to zvlášť v epidemií zasažených sektorech. Odbory ale argumentují tím, že by lidé s nejnižší odměnou neměli v Česku vydělávat méně než v Polsku a na Slovensku. To uvádělo i ministerstvo práce.

Kolik peněz navíc do nařízeného zvýšení výdělků letos poputuje, není jasné. Resort propočítával jiné varianty přidání, než jakou nakonec schválila vláda. Podle propočtů by při růstu o 900 korun firmy letos vydaly 2,13 miliardy navíc a na sociálním pojištění by přiteklo 650 milionů a na zdravotním 286 milionů. Při přidání o 400 korun by firmy musely vyplatit o 921 milionů korun víc a stát by na sociálním pojištění vybral o 286 milionů víc a na zdravotním o 130 milionů víc. Skutečné výdaje a příjmy budou mezi těmito částkami.

Deset procent navíc pro zdravotníky, čtyři procenta pro učitele

Ode dneška se upravují také platové tarify. Lékařům, sestrám, hygienikům, ostatním zdravotníkům, zaměstnancům sociálních služeb a sociálním pracovníkům se tento základ výdělku zvyšuje o deset procent. Učitelům se pak zvedá o čtyři procenta.

Školské odbory růst platů pedagogů kritizovaly. Původní návrh nařízení totiž počítal s navýšením o devět procent. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se o devět procent ale zvyšuje suma na platy ve školství. Do tarifů z toho putuje asi třetina, dvě třetiny by se měly rozdělit v odměnách a příplatcích. Ostatním zaměstnancům státu a veřejného sektoru vláda nepřidala. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uváděla, že si všichni polepší po zrušení superhrubé mzdy a snížení daní.

Státní rozpočet by měl letos na zvýšení platů vydat 4,63 miliardy korun i s odvody. Z rozpočtů krajů a obcí by mělo do zvýšení výdělků dál putovat 1,43 miliardy a ze zdravotního pojištění 4,63 miliardy.

Nižší daň z nafty a rychlejší odpisy

Od dnešního dne se také snižuje sazba spotřební daně z motorové nafty, a to o korunu na litr. „Snížení spotřební daně z motorové nafty bude mít pozitivní efekt v celé ekonomice, neboť dopravní náklady vstupují do produkce prakticky všech sektorů,“ uvádí ministerstvo financí.

Podnikatelé také budou moci uplatnit rychlejší odpisy majetku, který si pořídili od loňského 1. ledna do konce letošního roku. Trvale se zvýší hranice pro odepisování hmotného majetku z dosavadních 40 000 korun na dvojnásobek.

Od února pak vstupuje v účinnost ta část daňového balíčku, která zvyšuje spotřební daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku.