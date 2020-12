Zemřel publicista Antonín Jaroslav Liehm (†96). Po návratu z exilu dostal od Zemana medaili

Zemřel publicista, překladatel a filmový kritik Antonín Jaroslav Liehm, bylo mu 96 let. ČTK to dnes sdělila jeho dcera Alexandra Urbanová. Liehmovo jméno je úzce spjato s Literárními novinami 60. let minulého století a s propagací nové československé filmové vlny v západní Evropě. Podstatnou část svého života prožil v exilu, před sedmi lety se přestěhoval zpátky do Prahy. Na jaře 2015 převzal Cenu Toma Stopparda, v říjnu téhož roku mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy.