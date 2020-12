„Zatím jsme to nepřepnuli do ostrého provozu,“ uvedl Opatrný. Kdy začne internetový prodej dálničních známek fungovat, zatím neupřesnil, má to být „během dne“.

Další informace k systému za zhruba 309 milionů korun, který od počátku provázely problémy, uvedl na tiskové konferenci ministr dopravy Karel Havlíček, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a šéf Cendisu Jan Paroubek.

„To je běžný postup, který se dělá u podobných projektů. My jsme to spustili od půlnoci, jede to,“ tvrdil Havlíček na tiskovce. „V tuto chvíli jsme to ale překlopili do tohoto režimu, a to proto, že chceme bránit stránky před přetížením. Nikdy jsme neřekli, že od půlnoci bude vše fungovat a že bude ostrý provoz bez jakéhokoli přerušení,“ zmínil vicepremiér.

„Budeme to pouštět průběžně. Ukázali jsme vám, že to funguje. Ale nechceme ten systém dostat pod tlak. Během jednoho a dvou dnů to pustíme do plného provozu. Nyní máme měsíc náskok,“ dodal Havlíček.

Návštěvníci e-shopu měli smůlu

Při návštěvě e-shopu se uživatelům ráno ukazovalo oznámení: „Právě pro Vás připravujeme nové funkce. Za okamžik bude vše hotovo. Zkuste to prosím za pár minut znovu“.

„Mám pocit déjá vu. Do tohoto projektu putovalo několik set milionů korun a pan ministr za funkčnost systému dával hlavu na špalek. Doufám, že to teď uspokojivě vysvětlí. Taková situace hned první den je nepřijatelná,“ zlobil se na twitteru Petříček.

Řidiči si mohou ode dneška kupovat nové elektronické dálniční známky také na pobočkách pošt a čerpacích stanicích Euro Oil. Známky budou vedené na registrační značku vozidla. Typy i ceny známek zůstávají pro příští rok stejné, roční známka stojí 1500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 310 Kč. Zůstává i zvýhodnění pro ekologická auta. Novinkou je možnost libovolně nastavit datum začátku jejich platnosti, a to až s předstihem 90 dnů. Roční známky navíc budou nově fungovat po dobu 365 dní bez ohledu na kalendářní rok.

Video 75 milionů ročně navíc: „Elektronické dálniční známky vyjdou dráž než papírové,“ říká Bláha - Markéta Volfová, Lukáš Červený

Dálniční známky budou kontrolovat policisté či celníci několika způsoby. K dispozici budou mít jednak mobilní aparáty, se kterými budou kontrolovat platnost kuponů přímo na dálnicích. Ke kontrole budou moci využívat i mýtné brány, které zbyly po předchozím mýtném systému.

Přípravy nového systému dálničních známek provázely v počátcích problémy, které stály místo i předchozího ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Stát po vlně kritiky zrušil původní soutěže na provozovatele IT systému, který vysoutěžil za 401 milionů korun. Spolu s tím zastavil další návazné tendry. Ministerstvo dopravy poté zakázku i se supervizí zadalo státnímu podniku Cendis. Podle Havlíčka tím a celkovým zjednodušením systému stát proti původním předpokladům ušetřil okolo 500 milionů korun.

Za dálnice se v Česku prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995. Současných 1500 korun za rok platí motoristé od roku 2012. Loni stát vybral 5,35 miliardy korun. Elektronické viněty fungují i v některých okolních zemích, například na Slovensku.