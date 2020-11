Státní agentura CzechTourism by chtěla do dvou let spustit projekt e-Turista, tedy jednotný systém pro evidenci návštěvníků v tuzemsku. Inspirací je platforma e-Visitor, která funguje v Chorvatsku. CzechTourism chystá i další digitalizační projekty. V rozhovoru s ČTK, v souvislosti s představením nové strategie do roku 2025, to dnes řekl ředitel CzechTourism Jan Herget.