Zajímáme se o své zdraví, snažíme se sportovat, vybírat si zdravé potraviny, kontrolovat jakou vodu pijeme a v jakém prostředí žijeme. Již méně se však soustředíme na to, v jakém prostředí pracujeme a to i přesto, že v práci trávíme přibližně 2000 hodin v roce. Přitom i během zaměstnání nás může ohrozit radioaktivní plyn radon, neviditelný zabiják, se kterým se potýká výrazná část republiky. Záleží, v jakém typu podniku pracujeme a kde se firma nachází. Povinnost zajistit měření radonu náleží provozovateli pracoviště.

Nejen nemoc covid-19 útočí na plíce Čechů. Dýchací orgán ohrožuje i další neviditelný škůdce, který tu s námi existuje mnohem déle – radioaktivní plyn radon. V Česku se vyskytuje přirozeně kvůli tomu, že tuzemské geologické podloží má místy vyšší koncentraci uranu a právě rozpadem uranu a radia vzniká nebezpečný plyn s nepříjemnou vlastností hromadit se v budovách.

S radonem přitom opravdu není radno si zahrávat. Nemá žádnou vůni ani barvu, není ani reaktivní, přesto škodí. Když jsou mu lidé vystaveni dlouhodobě, může se to projevit na jejich zdraví. Radon je druhým nejčastějším rizikovým faktorem po kouření, který může přispívat ke vzniku rakoviny plic, je to celosvětově uznávané riziko. Je to také hlavní důvod, proč horníci v uranových dolech tak často s nemocí zápasili.

Následky se objeví klidně až za 30 let

Ve volné přírodě radon ani takový problém není, horší situace nastává ve stavbách. V nich se dokáže kumulovat, stačí, když budova byla postavena na místě, kde je v geologickém podloží koncentrace uranu vyšší. Respektive jde o to, že ve stavbách dochází k radioaktivní přeměně radonu na další radioaktivní prvky, které jsou pevné částice. Tyto částice jsou vdechovány spolu se vzduchem, zachycují se na dýchacích cestách a ozařují plicní tkáň.

Důsledkem tohoto ozařování může být poškození plicních buněk vedoucí až k rakovině. Celý proces trvá, někdy se první příznaky smrtelné nemoci objeví za 10 až 30 let. Stavby proto musí být ošetřeny tak, aby se v nich radon „nedržel“, obvykle jde určitý typ ventilace. Rizikové regiony můžete vidět na mapě.

V domovech už se Češi celkem radon naučili řešit, pomáhá k tomu mimo jiné osvěta ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a fakt, že s problematikou jsou seznámeny magistráty a stavební úřady postižených oblastí, které občany informují. Měření radonu lze navíc v domácnostech provést zdarma, stačí kontaktovat příslušné orgány.

Mapa rizikových oblastí v ČR ve vztahu k radonu. | Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Už se ale trochu zapomíná na pracoviště, kde lidé rovněž tráví podstatnou část svého života. Jinými slovy můžete mít sice dům skvěle vybavený proti tomu, aby se v něm radon koncentroval, ale riziko rakoviny plic stále trvá, pokud ho neřeší váš zaměstnavatel.

„Riziko rakoviny plic způsobené radonem v uzavřeném prostoru pracoviště je úměrné celkově vdechnuté radioaktivitě. Ta závistí nejen na koncentraci, ale i na délce pobytu,“ vysvětlil SÚJB pro Blesk Zprávy.

Pracujete v podzemí? Pak radon řešte

Některým pracovištím zavedl povinnost věnovat se radonu atomový zákon. Provozovatel tohoto pracoviště musí zajistit měření koncentrace plynu, vychází se u toho ze stejných hodnot, které jsou stanoveny pro domácnosti. I metoda je v první fázi stejná. Hlavním rozdílem tak je, že měření pracovišť nezajišťuje zdarma stát, majitel musí kontaktovat soukromou firmu.

„Na pracoviště se rozmístí stopové detektory a po roce se vyhodnotí. Měřící firma na základě výsledků rozhodne o dalším postupu. Provozovatel pracoviště musí informovat pracovníky o měření, jeho výsledcích a riziku, které z radonu vzniká,“ popisuje jaderný úřad.

A to důležité – v jakých podnicích je měření ze zákona povinné. „Jsou to pracoviště v podzemí například jeskyně, sklepní prostory, pracoviště kde se nakládá s podzemní vodou a pracoviště, která se vyskytují na území vyjmenovaných obcí. Zde je povinnost měřit radon na všech pracovištích v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy s určitými výjimkami,“ vyjmenovává SÚJB.

Pokud si nejste jisti, jestli se vaše pracoviště nachází na území, kde je zvýšené riziko radonu, můžete provést kontrolu na stránkách Radonového programu, stačí zadat jméno obce nebo poštovní směrovací číslo. Nebo můžete nahlédnout do přílohy č.25 vyhlášky č. 422/2016 Sb. Následně už nezbývá nic jiného než kontaktovat majitele pracoviště – jde o zdraví.