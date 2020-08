Blíží se nový školní rok a kromě protikoronavirových opatření musí rodiče řešit nákup výbavy. Při výběru dětského zboží by měli být obezřetní. Vybavit budoucího prvňáčka je náročným úkolem nejenom po finanční stránce. Jak by měla vypadat vhodná aktovka či správné pastelky a podle čeho je vybírat? A na co byste si měli dát pozor při výběru dětského oblečení, aby vašeho potomka nijak neohrozilo?

Jak na výběr správné aktovky?

Mezi nejdůležitější vlastnosti aktovky patří dobré anatomické tvarování zad, které má kopírovat fyziologické zakřivení páteře – zadní strana aktovky by měla být v bederní části vyklenutá a v hrudní části prohloubená, neměla by jí chybět ani polstrovaná opora pro lopatky. Taková aktovka bude dítěti dobře sedět a umožní mu správné držení těla.

Tvarování by měla tvořit celistvá polstrovaná vložka nebo samostatné prvky pro jednotlivé části zad. Aby však bylo tvarování funkční, musí být z měkčeného materiálu, který poskytne dítěti při nošení pohodlí, ale zároveň musí být dostatečně pevné, aby se pod vahou aktovky zcela nezmáčklo a zabránilo tvorbě otlaků a nepříjemných pocitů.

Aktovka by neměla tlačit

Jestliže aktovka dítě tlačí, může ho nutit do nepřirozených poloh – například předsunutého držení hlavy, ramen a celkového přenesení těžiště těla dopředu. „To není pro vyvíjející se pohybový aparát optimální, protože potom může dojít k jeho nesprávnému vývoji a později k bolestem zad. Lékaři přisuzují původ častých problémů se zády u dospělých právě období školní docházky, kdy dítě nemělo vhodnou aktovku nebo ji nenosilo na obou ramenou a s patřičně utaženými popruhy,“ popisuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Váha aktovky? Ne více než 1200 gramů

Při výběru aktovky dbejte také na její co nejnižší hmotnost. Norma požaduje, aby nevážila více než 1200 gramů. Na trhu jsou výrobky, které se do limitu vejdou jen s odřenýma ušima, ale jsou tu i takové, které váží méně než 900 gramů. Podle odborníků by dítě nemělo na zádech nosit větší zátěž, než je desetina jeho hmotnosti. Pokud dítě v první třídě váží přibližně 30 kilogramů, nemělo by nosit aktovku těžší než tři kilogramy. To by znamenalo, že na její obsah (školní pomůcky, svačinu a podobně) by zbývalo maximálně 1,8 kilogramu.

Zkontrolujte popruhy

Další důležitou součástí školní aktovky či batohu jsou popruhy. Ramenní popruhy by měly být patřičně polstrované, aby odlehčily přenos váhy batohu. Měly by umožnit takové nastavení délky, aby celou svou plochou naléhaly na ramena a neodstávaly. Vepředu by měly svisle křížit klíční kost zhruba v její polovině. Po nastavení ramenních popruhů by batoh neměl dnem přesahovat vrchol křížové kosti a výška batohu by měla umožnit volný pohyb krční páteře.

„Užitečnou výbavou aktovky je i hrudní pás, který pomáhá zlepšovat její stabilitu. Během pohybu dítěte by nemělo docházet k posunům batohu ze strany na stranu nebo k jiné nestabilitě na zádech,“ uvádí Eduarda Hekšová a dodává: „Část povrchu aktovky by měla být pokryta bezpečnostními prvky, konkrétně reflexními materiály, které zajišťují dobrou viditelnost za tmy nebo za šera, a také signální barvou.“

Pastelky - důležitá pomůcka

Pastelka by se měla pohodlně držet, snadno ořezávat a mít i bez přílišného tlaku jasné barvy. To nejlépe poznáte, když vyzkoušíte, jak kreslí světlý odstín. Na výběr pastelek si nechte dostatek času. I když se jedná o zdánlivou maličkost, jde o důležitou pomůcku, díky které má dítě již ve velmi raném věku prostředek pro sebevyjádření a může díky němu komunikovat s okolím.

Pokud je malý umělec s výběrem spokojen, podívejte se po stejném typu od téhož výrobce pastelek. Pastelky se často vyrábějí v nejrůznějších sadách od těch se šesti odstíny až po bezmála padesát. Od počtu odstínů se odvíjí i cena, a tak zvažte, jestli vaše ratolest potřebuje celou paletu barev nebo si vystačí se základními.

Chemikálie nepoznáte ani z obalu

Co se týče chemikálií, výběr podle obalu nebo vlastností pastelek může být sázkou do loterie. „Podle obalu ani podle vlastností produkty nemáte šanci poznat, jestli pastelky neobsahují nežádoucí chemikálie, jako jsou třeba primární aromatické aminy nebo ftaláty, které mohou mít při kontaktu s pokožkou negativní zdravotní důsledky,“ říká Hekšová.

Při výběru oblečení minimalizujte riziko

Bezpečnost nelze podceňovat ani při výběru oblečení pro malého školáka. Děti jsou přirozeně zvědavé, aktivní a zranitelnější než dospělí. Jejich oblečení by proto mělo minimalizovat riziko, že se jim něco přihodí. Na bezpečnost dohlíží i příslušná norma.

Oblečení pro děti do sedmi let nebo 134 centimetrů výšky nesmí mít stahovací šňůrky v oblasti hlavy, krku nebo horní části hrudníku. Zároveň stahovací šňůry nesmějí mít na koncích uzly. Je zapotřebí, aby byly přišité nebo jinak zajištěné proti vytažení. „Mikiny pro děti od sedmi do čtrnácti let nesmějí mít v kapuci či kolem krku vyčnívající konce tkaniček delší než 7,5 centimetru. Také by neměly být pružné. Dětské oblečení nesmí mít v oblasti pasu a hrudi stuhy či šňůrky s volnými konci delšími než 14 centimetrů,“ uzavírá Hekšová.