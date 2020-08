Jen si to představte: ráno se dobelháte na operační sál, kde vám lékaři odoperují koleno, odpoledne se vracíte domů. Dříve něco nemyslitelného, dnes realita. Podobně v berounské nemocnici rozhýbali 40 tisíc kloubů.

Poranění menisků, chrupavek nosných kloubů a přetržení zkřížených vazů, nestabilita ramenního kloubu nebo některé druhy zlomenin, to všechno jsou zákroky, které lékaři Artroskopického centra Rehabilitační nemocnice v Berouně řeší pravidelně. Právě v těchto dnech tu oslavili významný milník, v jednom z největších center svého druhu v Česku provedli svou 40 tisící operaci! Pro pacienty je řada z nich v podstatě splněným snem, rozhodně úlevou. Jak místní odborníci připomínají, díky možnostem moderní medicíny už není nutné trávit na nemocničním lůžku dny a často týdny, jak to bývalo obvyklé. Umožňuje to jednodenní chirurgie.

Jednodenní chirurgie je obor, který jde velmi rychle dopředu. Tento milník potvrzuje status centra jako největšího pracoviště svého druhu v Česku. | Archiv Blesku, INT

Jak vypadá její průběh? Objednaného pacienta v den operace lékař znovu vyšetří, aby mohl potvrdit, zda dotyčný může zákrok podstoupit. Po další přípravě je odvezen na operační sál, tam pacienta zkontroluje anesteziolog. Po následném zákroku odoperovaný takzvaně „dospí“, jeho zdravotní stav je monitorován. Po opakované kontrole lékařem a v případě, že nehrozí komplikace, je propuštěn do domácího léčení. Péči o pacienty pak právě v Berouně napomáhá vedle špičkového přístrojového a personálního vybavení i zásadní možnost okamžitého zahájení včasné a komplexní pooperační rehabilitace na lůžkách Rehabilitačního centra MUDr. Jana Calty.

Poranění menisků, kloubů, vazů či některé druhy zlomenin jsou zákroky, které lékaři Artroskopického centra Rehabilitační nemocnice v Berouně řeší pravidelně. Takhle vypadá průběh operace kolene.

Jak nadšení jsou z možností léčby popsala i žena, která se stala onou výroční čtyřicátou tisící pacientkou, paní Zlata Bíbrová z Pardubic. „Je to má pátá operace kolene. Od mládí mi koleno způsobuje problémy kvůli prodělanému zánětu. Nyní jsem opět trpěla velkými bolestmi a jsem ráda, že jsem se dostala právě do péče lékařů v Berouně,“ prozradila. I u ní operace proběhla bez komplikací a ještě tentýž den se mohla vrátit domů. Vedoucí lékař artroskopického centra MUDr. Zdeněk Kopečný k tomu řekl: „Jednodenní chirurgie je obor, který jde velmi rychle dopředu. Tento milník potvrzuje status centra jako největšího pracoviště svého druhu v Česku.“

O stavbě nemocnice v Berouně se poprvé začalo uvažovat v 80. letech 19. stol., po výzvě Zemského výboru všem okresním zastupitelstvům, k založení nemocnic tam, kde dosud nebyly. | Rehabilitační nemocnice v Berouně

Berounská nemocnice je navíc právě teď před dokončením nových sálů, které specialistům umožní zvýšit kapacitu v současnosti prováděných výkonů a zkrátit tak čekací lhůty na zákrok, ale také zavést zcela nové. Změny si nemocnice dopřála jako dárek ke svým 90 letům existence. O její stavbě se poprvé začalo uvažovat v 80. letech 19. století.

Snahy o postavení nemocnice v Berouně zesílily po vzniku samostatného Československa v roce 1918. Ze tří návrhů pro její umístění bylo vybráno krásné klidné místo v městské čtvrti Závodí, hlavně díky blízkému zdroji kvalitní pitné vody. Dokončení a otevření se špitál dočkal v roce 1929 a na svou dobu se stal jednou z nejmoderněji vybavených nemocnic v Československu. Své renomé si drží stále.