Začátek srpna už se tradičně pojí s pozorováním nejslavnějšího kosmického jevu, meteorického roje Perseidy. Jeho vrchol nastává právě v těchto dnech. Český astrofotograf Petr Horálek při té příležitosti dokončil jeden ze svých nejnáročnějších projektů, padající hvězdy se rozhodl zaznamenat do jediného snímku, respektive celonoční mozaiky. Jak sám říká, zpracování obrazu trvalo bezmála dva roky. Stovky hodin práce se ale vyplatily, americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) fotku 10. srpna vybral jako svůj snímek dne.

Jde přitom již podruhé v relativně krátké době, co NASA zaujala právě Horálkova fotografie. Naposledy americký kosmický úřad označil v polovině července za fotografii dne jeho snímek Dlouhé ohony komety Neowise, kterou pardubický rodák vyfotil nad Suchým vrchem u Králíků na Orlickoústecku.

Dnes oceněný snímek je ale o něco výjimečnější. Horálek jej nazval Perseidy z Persea a zachycuje slavný meteorický jev „najednou“. To znamená, že je to koláž, na které jsou všechny padající hvězdy v jednom turnusu tzv. perseidových žní od soumraku do úsvitu. „Mozaika oblohy vznikla v noci z 9. na 10. srpna 2018, tedy dvě noci před maximem roje, kdy bylo silné airglow (přirozené záření atmosféry), proto obloha v pozadí jde mírně dozelena,“ popisuje Horálek, který meteorický jev fotil z louky vedle Kolonické hvězdárny na východě Slovenska.

Perseidy letos uvidíte nejlépe hned po setmění, radí experti. Pozorování doplní řada akcí

Že fotografie zachycuje Perseidy z doby před dvěma lety, má svůj důvod. Zpracování mozaiky bylo velmi náročné a trvalo právě tak dlouhou dobu. Horálek říká, že nad snímkem strávil více jak 450 hodin. „Ironií osudu je, že k jeho dokončení napomohla krize covid-19, která stopla všechny ostatní aktivity a bylo možné se naplno věnovat práci na snímku,“ popisuje astrofotograf.

Vyzdvihl také, že nejjasnější meteor na mozaice měl jasnost jako Měsíc v úplňku. „Je docela možné, že i letošní Perseidy vyprodukují takový jasný meteor,“ láká nadšence Horálek. Vrchol meteorického jevu nastává každoročně 12. srpna. Astronomická pracoviště po celém Česku si i letos připravila řadu komentovaných pozorování, kromě Perseid bude možné sledovat pouhým okem jasné planety Jupiter, Saturn, Mars a Venuši.