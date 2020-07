Klasickým pohledům a dopisům z dětských táborů neodzvonilo. Některé tábory zakazují dětem mít u sebe během pobytu chytré telefony, případně je děti dostávají pouze v určitou dobu. Děti tak během poledního klidu píší domů, jak se jim na táboře daří. Rodiče se tak dočtou, že se jejich potomci mají dobře, ale ráno trochu zvraceli, nebo že zatím nikdo neumřel. Podobné sdělování bezprostředních emocí není podle skautské vedoucí Marie Konečné nic neobvyklého. Naopak radí, co by rodiče měli do dopisů psát, aby se dětem nestýskalo.