Ani v roce 2020 se na poli mobilních dat nic výrazně nezměnilo. Česko je má dál jedna z nejdražších na světě. Jeden GB tu stojí průměrně 185 korun, což je skoro stejně jako v USA nebo Švýcarsku. Přitom v těchto zemích lidé pobírají řádově více peněz. Vyplývá to z informací britské společnosti cable.co.uk, se kterými pracovala datová platforma Visual Capitalist. Podle ní je jedním z důvodu pro vysoké ceny fakt, že lidé data v „drahých“ zemích málo používají. V podobném duchu v minulosti hovořila exministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO), která byla za výrok kritizována.

Kdo chce v Česku používat mobilní internet, musí se připravit, že levná záležitost to až na výjimky není. Data jsou tu drahá dlouhodobě a navzdory početným slibům se situace ani v polovině roku 2020 nijak výrazně nezlepšila. Operátoři sice na jaře nabízeli neomezené „datování“ bez dalších příplatků, jenže to byla speciální akce kvůli pandemii koronaviru, která navíc už skončila.

Teď jsme zpět ve standardní drahé situaci. 185 korun (7,85 dolarů) za 1 GB možná na první pohled nevypadá tolik, ale je to tak vysoká částka, že naši zemi posunula na samý konec celosvětového porovnání cen dat. Česko se ocitlo na 137. příčce ze 155 zemí, dražší data už mají například jen Kanada (12,55 dolaru), Malawi (27,41 dolaru), Kuba (13,33 dolaru) nebo Jižní Korea (10,94 dolaru). Většině Čechů stačí tři giga mobilních dat na měsíc, vyplynulo z průzkumu

V rámci Evropy si lidé za mobilní data připlatí více pouze v Řecku (12,06 dolarů), Kypru (13,56 dolarů) a Švýcarsku (8,38 dolarů). Jenže zatímco v Česku je průměrná mzda něco málo přes 34 tisíc korun, ve Švýcarsku lidé pobírají v průměru přes 226 tisíc korun. V Česku tudíž lidé dají ze své mzdy za internet v mobilu násobně víc peněz.

Bezkonkurenční nabídka BLESKmobil: 15 GB dat za 249 Kč!

Data občas stojí pouhé koruny

Existují přitom země, i nedaleké, kde je situace zcela jiná. Nejlevnější mobilní data má Indie, kde jeden GB dat vyjde na 0,09 dolarů – v přepočtu zhruba 2 koruny. Nutno ale dodat, že Indie aktuálně zažívá hyperkonkureční prostředí z hlediska mobilních operátorů, kteří chtějí získat nové zákazníky a ceny nastavili extrémně nízko. Odborníci se shodují, že tato situace nevydrží a ceny půjdou nahoru.

Nicméně je to ukázka toho, co se stane, když konkurence funguje a pro lepší příklad můžeme jít do Itálie. Ta má aktuálně jeden GB dat za 0,4 dolarů (10 korun) a je z tohoto pohledu 4. nejlevnější na světě. Ještě nedávno přitom byla situace v zemi podobná jak u nás, trojice operátorů si udržovala vysoké ceny, než na trh vtrhl čtvrtý operátor a částky klesly více než 10krát.

Video Expert o výmluvě operátorů: Kolaps se nekonal, neomezená data za koronaviru fungovala - Blesk TV

A pak je příběh Kyrgyzstánu (na žebříčku třetí nejlevnější s cenou 0,21 dolaru za 1 GB dat) – země řeší nedostatečnou infrastrukturu pevného internetu, která nezvládá pokrýt potřeby venkovského obyvatelstva, tak vkládá peníze do mobilních sítí.

Investovalo se, tak plaťte

Podle Visual Capitalist ovlivňují cenu dat čtyři klíčové faktory, které vysvětlují, proč je mezi částkami takový rozdíl.

Existující infrastruktura: Není překvapením, že země, které mají lepší telekomunikační infrastrukturu, dokážou nabídnout balíčky s větším množstvím dat a levněji.

Závislost na mobilních datech: Když jsou mobilní data hlavním zdrojem internetového připojení v zemi a používá je hodně lidí, zvyšuje to konkurenci operátorů a ceny padají. To je případ například Indie nebo Kyrgyzstánu.

Data se málo používají: Jakmile příliš velké množství obyvatel mobilní data nepoužívá, není tendence operátorů bojovat o zákazníky a tím pádem snižovat ceny.

Průměrný příjem obyvatel: V bohatých národech si operátoři účtují více, protože vědí, že to lidé bez problémů zaplatí. To platí například v Kanadě nebo Německu.

Drahá data a volání v Česku? Za hubičku volají na ministerstvech, odhalil Blesk

Těžko však posoudit, jaká situace nebo jejich kombinace připadá na Česko. V tuzemsku si sice můžeme užívat relativně dobrou telekomunikační infrastrukturu, jenže právě tou argumentují operátoři v diskuzích o drahých cenách dat – hodně investovali, takže teď to lidé musí zaplatit. Ředitel Asociace provozovatelů mobilních sít si zase loni pro Blesk Zprávy posteskl, že stát údajně celý obor dlouho ignoroval a ze strany Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) podle něj nepřicházela dostatečná regulace.

A pak je tu výrok exministryně obchodu a průmyslu Marty Novákové (za ANO), která podotkla, že Češi mají drahá data proto, že je málo používají a místo toho jsou na Wi-Fi. Tehdy za něj schytala výraznou kritiku i od svého šéfa Andreje Babiše (ANO) a ministerstvo nakonec musela opustit. Zajímavé však je, že jeden z faktorů zmíněných Visual Capitalist dává Novákové za pravdu.

Nadějí je příchod čtvrtého operátora

Ať už je důvod jakýkoliv, data jsou v Česku stále drahá. Od kauzy „DataMarty“ nedošlo k téměř žádnému posunu, byť Babiš s tématem jeden čas velmi intenzivně operoval. Jeho vláda alespoň schválila novelu zákona o elektronických komunikacích, díky které je přechod k jinému operátorovi snazší a pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou nižší.

Všichni už se nejspíš smířili s tím, že k výraznějšímu zlevnění dojde až s příchodem čtvrtého operátora na český trh. Jeho vstup by měla umožnit aukce kmitočtů pro mobilní sítě nové generace 5G – ČTÚ vyhradil část frekvence právě pro potenciálního nového hráče. Aukce by měla být vypsána ještě během letošního léta a naostro začne na podzim. Je to zhruba rok zpoždění od původních plánů.