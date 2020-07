Letošní rok bude nejteplejším, jaký si moderní civilizace pamatuje. Minimálně v některých měsících. To děsí experty napříč obory. Zvyšující se teplota totiž spouští klimatické změny, které mají za následky prudké výkyvy počasí, a tedy i povodně, orkány a drastická horka způsobující sucho. Tyto katastrofy pak berou lidem životy, zdroj obživy a dokážou na několik let ochromit ekonomiku. Nejde jen o vzdálená místa. Na povodně se umírá i u nás. Klimatická koalice tak tlačí na Čechy i na ministerstvo, aby klima řešilo bez oddychu. A tlačí na to, aby ČR plnilo své závazky vůči Zelené dohodě - tedy, aby náležitě platila příspěvky.