V celém areálu hřbitova ve Velkém Šenově na Děčínsku se hojně vyskytují zmije obecné, jediný jedovatý had na území České republiky. Radnice občanům doporučila, aby raději na hřbitov nechodili. Zástupci obce na to dnes upozornili na facebookovém profilu.

Místostarosta Karel Hanisch dnes ČTK řekl, že se radnice informaci o výskytu zmijí na hřbitově dozvěděla teprve dnes. „Kontaktovali jsme odborníky a budeme postupovat podle jejich doporučení,“ uvedl. Vedení města podle něj udělá maximum pro to, aby hadi občany neohrožovali. Situace se však bude řešit až v dalších dnech, dodal Hanisch.

„Pokud přeci jen vstoupíte do areálu, pomůže více dupat nebo použít hůl či klacek k prověření terénu před sebou. Důležitá je i vhodná volba obutí a ošacení do terénu,“ uvedli zástupci města. Dodali, aby lidé hadům záměrně neubližovali, jde o chráněný druh.

Někteří obyvatelé města s téměř 2000 obyvateli se v komentářích proti doporučení vedení města ohradili.

„To je řešení nenavštěvovat hřbitov, když tam máme své blízké,“ napsala třeba Oldřiška M. Jiná obyvatelka Velkého Šenova upozornění vítá. „Já jsem třeba za tuto informaci vděčná, protože jsme se tento týden na hřbitov chystaly udělat úklid na našich hrobech. Chodím tam s pětiletou dcerou, která si tam všude hraje a běhá,“ uvedla Jana L.

Zmije obecná je poměrně malý had, měří většinou mezi 60 až 90 centimetrů, nikdy ne více než metr. Je to také jediný jedovatý had, který se u nás ve volné přírodě vyskytuje. Od ostatních plazů jej lze poznat podle klikatého pruhu na zádech.