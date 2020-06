Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane v zámecké zahradě. Shodli se na tom v úterý zástupci Českých Budějovic s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) na schůzce v Praze. Nová točna by mohla být poblíž nynějšího hlediště, u části zahrady zvané broskvovna, kde by bylo i zázemí pro nové hlediště. ČTK to v úterý řekl náměstek primátora Juraj Thoma (OPB). Krumlovský kastelán Pavel Slavko řekl, že točna v zámecké zahradě není šťastné řešení.