Počet případů klíšťové encefalitidy je ke konci května o dva vyšší, než tomu bylo v loňském roce. A to i přes omezení pohybu související s nemocí covid-19. Nejvíce případů bylo registrováno na Vysočině a v Jihočeském a Jihomoravském kraji, celkem letos lékaři zaznamenali 50 nemocných.

V loňském roce za celý rok onemocnělo klíšťovou encefalitidou 774 lidí, což bylo nejvíce za posledních 8 let. Z dat Státního zdravotnického ústavu (SZÚ) přitom vyplývá, že nejvíce nakažených je možné očekávat v průběhu prázdninových měsíců. V České republice je proti klíšťové encefalitidě očkováno pouze 29 % obyvatel, při použití zrychleného očkovacího schématu se přitom očekává dostatečná imunita již 14 dní po druhé dávce, tedy měsíc od zahájení očkování. Ještě tedy není pozdě.

Tento týden i víkend mají být vysoké teploty, meteorologové odhadují aktivitu klíšťat na číslo 8 z 10, což je vysoké riziko.

Při koupání i na houbách

Klíšťata se nevyskytují pouze v listnatých nebo smíšených lesích. Vhodné prostředí je pro ně i v okolí vodních toků a na loukách. Ráda mají husté, nízké listnaté porosty, ve kterých je dostatek větší zvěře, a kde zároveň roste tráva a jiná hustá vegetace. Ta vyhovuje pro změnu například hlodavcům a ptákům.

„Zatímco v minulosti se klíšťata vyskytovala jen omezeně v pásu lesů a luk podél řek, v současnosti si musíme zvyknout na to, že jejich přirozeným prostředím jsou také zahrady, parky (včetně městských) nebo i horské oblasti,“ upozorňuje na změnu, která nastala ve výskytu klíšťat MUDr. Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí ze Státního zdravotního ústavu.

Klíšťata i na zahradě

Ani na zahradě nebo v parku nejsme v bezpečí. Do města i zahrad přenáší infikovaná klíšťata zvířata – ať již ta domácí, tak volně žijící. Vědci například zjistili, že přemnožení hrabošů souvisí s rychlejším množením parazitů. „Náš výzkum ukázal, že rok poté, co se přemnoží drobní hlodavci, následuje populační exploze klíšťat. A takovým rokem byl právě ten loňský. V období od ledna do dubna došlo v tomto roce k meziročnímu nárůstu počtu případů klíšťové encefalitidy. Data jsou tedy zatím v souladu s predikcí a podporují tak naši hypotézu,“ říká vedoucí katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty MVDr. Emil Tkadlec.

Riziko přenosu nákazy klíšťové encefalitidy na člověka je možné na zahrádce i v parcích snížit úpravou prostředí tak, aby klíšťatům vyhovovalo méně. Jednat se může vytváření přechodových zón bez vegetace, používání insekticidů nebo časté sečení trávy.

Parazit číhá na horách i u vody

S klíšťaty je možné se setkat i na horách, a to až do výšky 1500 m. n. m – kromě vrcholu Sněžky tedy na celém území. Na vině jsou globální klimatické změny i přenos klíšťat ptáky, vysokou zvěří nebo psy chodícími po horách spolu s lidmi.

Klíště si ale mohou přivézt z dovolené i vodáci trávící noc na břehu nebo v kempu. Okraje řek jsou totiž díky křovinám dalším místem, kde klíšťata nejsou výjimkou. Proto by měli vodáci dbát nejen na pravidelnou kontrolu lodě, ale také svého těla.

Jak se proti klíštěti bránit?

Proti klíšťové encefalitidě máme dvě zbraně – zaprvé ochranu před klíštětem, zadruhé pak před samotnou nemocí.

Kalhoty z hladkého a světlého materiálu – klíšťata jsou na světlém oblečení lépe vidět a po hladké látce se jim hůře leze. U repelentu sledujte množství účinné látky DEET – pro sebe vybírejte repelent s vysokým obsahem, pro děti s obsahem nižším. Dávejte pozor na to, že některé repelenty (konkrétně ty s účinnou látkou permethrin) jsou určené pouze na oblečení. Ať žije sušička – oblečení po příchodu z venku dejte minimálně na 15 minut do sušičky. Zrychlené očkování – účinnou obranou proti klíšťové encefalitidě je očkování. V období, kdy jsou klíšťata už aktivní, mohou lékaři použít tzv. zrychlené očkovací schéma, kdy se druhá dávka aplikuje již po 2 týdnech. Dostatečnou ochranu proti klíšťové encefalitidě je přitom možné očekávat již 14 dní po druhé dávce. Na očkování i přeočkování po 3 až 5 letech přispívají pojišťovny v rámci svých preventivních programů. Ochrana zahrady – v zahradě ponechte přechodové zóny bez vegetace. Kromě pravidelného sečení pak myslete také na použití insekticidů. Domovy domácích zvířat – speciální ochranu potřebují nejen zvířata, ale také jejich boudy a další přístřešky. Na ty je možné použít speciální druhy repelentů.