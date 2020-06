Svaz obchodu a cestovního ruchu navrhne po vzoru Německa snížení DPH na potraviny. Její hodnota by se tak z 15 procent mohla snížit na deset procent. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl prezident svazu Tomáš Prouza. Návrh svazu je reakcí na novelu zákona o povinných kvótách na potraviny na pultech obchodních řetězců, kterou svaz kritizuje.

„Navrhneme to, když se bude projednávat rozpočet na příští rok,“ řekl Prouza s tím, že by byl rád, aby se DPH na potraviny snížila k 1. lednu 2021. „Dnes jsme totiž v pro mě až perverzní situaci, kdy DPH na pivo je nižší než na chleba,“ dodal.

Podle Prouzy je DPH na potraviny v Česku čtvrtá nebo pátá nejvyšší v Evropě. Návrh by měl mít podporu Agrární komory, uvedl v pořadu její odstupující prezident Zdeněk Jandejsek. „Určitě by bylo dobře to snížit. Pokud snížení DPH se promítne do snížení cen, tak se hlásím,“ řekl Jandejsek.

DPH na potraviny se podle Prouzy snižuje jako reakce na koronavirovou krizi v Německu. Měla by být na pěti procentech. Prouza dodal, že DPH na potraviny je v Česku jedna z nejvyšších v Evropě.

Zavedení nižší DPH na potraviny je podle Prouzy lepším řešením než povinné minimální množství českých potravin na pultech obchodů. Tento návrh skupiny poslanců kritizuje vedle Svazu obchodu a cestovního ruchu i Hospodářská komora. Podle nich by norma byla v rozporu s evropským právem a vedla by ke zdražování a snižování kvality zboží.

Pro návrh je naopak prezident Agrární komory, podle kterého by mělo jít pouze zhruba o 150 položek na trhu, ve kterých by se povinné kvóty požadovaly. Podle Jandejska je žádoucí, aby ČR byla soběstačnější v produkci potravin, které místní zemědělci dokážou vyrobit za stejných či nižších nákladů jako ti zahraniční.

Pozměňovací návrh zavádějící do novely povinný podíl českých potravin v obchodech předložila skupina dvou desítek poslanců ze všech politických stran. Vložit ho chtějí do vládní novely zákona o potravinách, která řeší problém s takzvanou dvojí kvalitou potravin. Vláda chce zakázat prodej potravin rozdílného složení v podobných obalech.