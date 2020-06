V Česku stále prší, i když zdaleka ne tak intenzivně jako včera. Meteoroložka Dagmar Honsová pro Blesk Zprávy upozornila na to, že povodňovou situaci mohou ještě zkomplikovat bouřky. „Od nedělního rána do pravého poledne pršelo ve východní polovině území – v Jizerských horách spadlo až 22 mm srážek, vydatně pršelo i na Ostravsku, na Českomoravské vrchovině a ve východních Čechách. V pravé poledne plošně prší v jižních Čechách a na jižní Moravě – na severu území prší místy. Během odpoledních hodin mohou do povodňové situace výrazně zasáhnout bouřky, které očekáváme na severovýchodě a východě území, které mohou být ojediněle doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě kolem 30 mm,“ řekla Honsová.