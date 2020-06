Ruské ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo velvyslance ČR v Moskvě Vítězslava Pivoňku. Podle zdroje agentury RIA Novosti na ministerstvu je to v souvislosti s „diplomatickým skandálem“. Český velvyslanec podle TASS řekl, že ho na ruském ministerstvu informovali o odvetném kroku, jímž je prohlášení dvou osob za nežádoucí.

Česko předminulý týden vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné ruské hrozby českým komunálním politikům jedem ricin přivezeným ruským diplomatem do Prahy. Očekává se, že ruská strana odpoví stejným krokem.

Česká ambasáda podle agentury TASS sdělila, že velvyslanec přijede na ministerstvo dnes. „Pokud jde o důvod, ministerstvo zahraničí, jak je pravidlem, důvody předvolání nesděluje. My důvody komentovat nejsme schopni,“ řekl agentuře mluvčí ambasády Jan Jindřich.

Česká republika se v pátek 7. června rozhodla vyhostit dva pracovníky ruského kulturního střediska v Praze - Andreje Končakova, který středisko vedl a současně plnil roli vedoucího představitele organizace Rossotrudničestvo v Česku, a Igora Rybakova.

Video Jeřáb odstranil sochu maršála Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6. (3. dubna 2020) - Aktu.cz

Koncem dubna unikla tajná informace českých tajných služeb do týdeníku Respekt, který napsal, že do Česka přijel do Prahy ruský diplomat s ricinem. Jed měl být údajně určen českým politikům spojeným s odstraněním sochy maršála Ivana Koněva a přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím v Praze k uctění památky zavražděného ruského opozičního politika Borise Němcova.