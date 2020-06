Hasiči na jihu Čech dnes kvůli deštivému počasí zasahovali asi na 30 místech. Vyjížděli kvůli odstraňování popadaných stromů nebo odčerpávání vody ze sklepů domů. Podle mluvčí krajských hasičů Venduly Matějů nebyla situace v Jihočeském kraji tak dramatická, jako jinde v republice.

"Nebylo to žádné drama, tři desítky událostí byly za celý den, nebylo to tak, že by to někde přišlo přívaly do půl hodiny," řekla Matějů.