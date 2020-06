„Stále odstraňujeme z jednotlivých nemovitostí bláto. Komunikace už máme celkem v rámci možností pořešeny, v pátek jsme tady měli armádu, ta nám vytáhla k cestě spoustu materiálů, kam se nedostala technika; nyní to z komunikací odstraňujeme. Dobrovolníci chodí dům od domu a obyvatelům pomáhají především s vytahováním bláta. Je to už šestý den, lidé jsou už na pokraji sil a vítají každou pomoc,“ uvedl starosta.

Šenk podotkl, že pomoc hasičů i armády je obrovská. „Veškeré práce mají hlavu a patu, každý večer jim musím smeknout a poděkovat,“ uvedl starosta. Celkovou škodu za zhruba půl miliardy korun odhadl starosta v rozhovoru již v pondělí, v sobotu uvedl, že se nemýlil.

V Šumvaldu a jeho místní část Břevenec zasáhla povodeň podle starosty 280 objektů. „Máme to posčítáno i podle neziskovek, v Břevenci je to zhruba 80 objektů a 197 v Šumvaldě, takže je to více jak polovina vesnice,“ doplnil starosta. „Bylo to tak mimořádné, co přišlo, není proti tomu žádná obrana a žádné rychlé řešení neexistuje,“ podotkl starosta.

Video Přívalový déšť vyplavil v Rýmařově několik domů - Aktu.cz

Vodovod obec teprve buduje

Povodeň zasáhla i studně, na jejíž vodě jsou lidé závislí. Nový vodovod se v obci teprve buduje, hotový má podle starosty být v lednu příštího roku. „Všechny nemovitosti mají studny, je tady odhadem 470 studní. Apeluji na lidi, aby nespěchali s čištěním, podloží je tak nasáklé vodou, tlak vody je velký,“ upozornil starosta. Obec, kde žije asi 1700 lidí, je podle něj zásobena vodou dostatečně.

Pomoc přislíbil i premiér Andrej Babiš (ANO), který navštívil vytopený Šumvald a jeho místní část Břevenec v pátek. Zástupci kraje v sobotu uvedli, že se premiér zajímal hlavně o to, zda mají lidé k dispozici dostatek prostředků a techniky na odstranění následků velké vody. „Jakmile dostanu konkretizované požadavky na poskytnutí další pomoci, předložím je vládě, aby mohla prostředky co nejrychleji uvolnit a poslat do postižené oblasti,“ cituje kraj v tiskové zprávě premiéra Babiše.

Vlna solidarity a páteční pohřeb oběti

Postižené obce zaznamenaly i velkou vlnu solidarity. V oblasti pomáhají zástupci humanitárních organizací, materiální pomoc vozí dárci do hasičské stanice v Uničově. Finanční sbírku vyhlásilo hejtmanství. Obec Šumvald dárcům na svých stránkách vzkazuje, že účet pro sbírku zřízen nemá a ani to neplánuje, lidé však mohou pomoci formou finančního daru a to vyplněním darovací smlouvy.

V oblasti pokračuje také pátrání po čtyřiasedmdesátileté ženě z Oskavy na Šumpersku, která se v souvislosti s bleskovými záplavami pohřešuje. Rozsáhlejší pátrací akci chystá policie na začátek příštího týdne, kdy by se již měly zlepšit podmínky. Ničivé záplavy, které postihly Uničov a okolí a jižní část Šumperska v noci na pondělí, mají dosud jednu oběť, osmačtyřicetiletou ženu z místní části Šumvaldu Břevence. Pohřeb měla v pátek.