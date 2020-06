Letecká charterová společnost Buzz, dceřiná firma aerolinek Ryaniar, plánuje létat z Prahy do řady dovolenkových destinací. Letos na podzim chce spustit charterové lety na Kanárské ostrovy nebo do Maroka, od léta 2021 pak také do Řecka, Turecka, Španělska nebo Itálie. Jedná proto s tuzemskými cestovními kancelářemi. Ryanair to oznámil na webu. Reakci cestovních kanceláří ČTK zjišťuje. Největším charterovým dopravcem v Česku jsou Smartwings, které však nyní řeší problémy kvůli utlumení provozu během koronavirové krize.