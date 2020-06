I když se vyskytli lidé, kteří na vodu vyrazili už začátkem května, naplno se sezóna rozjela až s otevřením kempů 25.5. Ty byly zařazeny do poslední velké vlny uvolňování koronavirových opatření společně například s hotely nebo vnitřními prostory restaurací. Letos tak vodáci slavili zahájení sezóny s více než měsíčním zpožděním.

Pozdní start však není to jediné, co letošní rok odliší od těch předešlých. Pro vodáky stále platí určitá omezení související s epidemiologickou situací, například nutnost dodržovat odstupy od cizích lidí. Jak upozorňuje Petr Ptáček, předseda Asociace vodní turistiky a sportu, například na kanoích to není problém – vzdálenost mezi sedačkami je standardně dva metry. Těžší je to u raftů, tam se prostor nevykouzlí. Doporučuje proto, aby rafty sdíleli pouze členové rodiny.

Co se týče roušek, ty na lodích nejenže nejsou nutné, ale rovnou zakázané. „Na lodi se splouvá zásadně bez roušky, protože rouška by mohla znamenat vážné riziko v případě převržení, na což platí výjimka,“ zdůrazňuje šéf asociace. A připomíná, že stále není jasné, jak je to s konáním dětských putovních vodáckých táborů.

Sucho odrazuje víc než koronavirus

Zájem lidí o výlety na vodu každopádně zatím příliš velký není. „Vlažnější start oproti loňsku. Ale do jaké míry to souvisí s covid-19, to říct nedokážu. Spíš má větší vliv jak se poslední léta masíruje o suchu,“ říká provozovatel kempů na Otavě Martin Krejčí. Lidé se podle něj bojí, že žádná voda nebude, a tak vůbec nevyráží.

Přitom alespoň z vodáckého pohledu je jí dost, vysvětluje kempař. „Problém (sucha, pozn. red.) se nadhodnocuje. V té řece voda je, třeba v roce 2015 jí u nás bylo méně než loni. Není moc vody, není málo vody, prostě je normálně vody,“ popisuje Krejčí s tím, že zprávy o suchu odrazují lidi víc než pandemie koronaviru.

Projevilo se to i v zájmu o ubytování v kempech. „Ten start je vysloveně vlažný. Dost často lidé volali, jestli už máme otevřeno nebo ne. Teď už tolik nevolají, ale objednávají na sezónu. Přeci jenom Otava ji nemá tak dlouhou jako třeba Vltava,“ uvádí Krejčí a přiznává, že provozovatelé by samozřejmě ocenili, kdyby objednávek bylo více. Podle něj ale fakt, že momentálně není tak plno, vytváří pocit rodinného prostředí a to je mnohdy pro vodáky příjemnější. „Neakceptovatelné.“ Čeští zemědělci bouří kvůli návrhu EU, bez masa bude větší sucho

Že byl start letos spíše mdlý, potvrzuje i Romana Neumannová z berounské pobočky půjčovny lidí Dronte. „Na Berounce se sezona rozjíždí pomaleji, než obvykle, ale vše již funguje jak má. Kempy jsou otevřené, stánky s občerstvením prodávají, restaurace výborně vaří. Vody je dost a i přes nepříznivé předpovědi počasí je i o víkendech krásně,“ zhodnotila situaci pro Blesk Zprávy.

Rovněž říká, že nikde nejsou davy lidí, což by mohlo některé zájemce nalákat. „Vybavení máme volného dostatek ještě na všechny termíny, zájem o půjčování je menší než obvykle a je to škoda, určitě doporučují využít příležitost a vyrazit na řeku,“ láká Neumannová.