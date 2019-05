Pít by mohli nejen vodáci. Senát chce tolerovat půl promile alkoholu i cyklistům

Kromě vodáků se tolerance malého množství alkoholu dočkají možná i cyklisté. I oni by si mohli dát dvě „desítky“ nebo dvě deci vína. Rozhodl o tom dnes Senát navzdory varování, že změnu Sněmovna nepřijme. Podle pirátského poslance Lukáše Bartoně se může stát i to, že zastánci tolerance k alkoholu v dolní komoře nedokážou do léta při opětovném schvalování znovu prosadit ani původní sněmovní verzi.