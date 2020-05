Růst hub tento týden vydatně podpořilo deštivé a teplé počasí, které na našem území tento týden panuje. Na první letošní výlety za houbami se tak můžou zejména o víkendu vydat lidé po celé republice. A jak dokazují fotografie od našich čtenářů, úlovky rostou. Jaké druhy a kde? To Blesk Zprávám prozradil mykolog.

„Vydal jsem se do lesa na Pelhřimovsku. Po půl hodině jsem to už chtěl vzdát, protože je v lese strašné sucho a nic tam nerostlo. Nakonec jsem ještě zašel do mladých břízek, kde se mi podařilo najít alespoň rodinku kozáků. Počasí přálo a tak výlet se vydařil,“ pochlubil se Blesk Zprávám pan Jaroslav a připojil i fotku.

Že je pro některé druhy hub příliš sucho, potvrzuje i mykolog Stanislav Tutka. „Především v okolí Loun a Roudnice na Labem nebo na Znojemsku, kde je snížené nasycení půdy, může být problém na nějakou houbu vůbec narazit,“ uznává Tutka.

Koronavirus ONLINE: 319 mrtvých i 6532 vyléčených v ČR. Na Karvinsku se nákaza šíří dál

Záleží na terénu, zkušenosti, ale i štěstí

Podobné sucho panuje aktuálně i na Třeboňsku, kde k procházkám po lese paradoxně láká tamní chráněná krajinná oblast. „Nedá se ale vyloženě říct, že tam lidé houby hledat nemají. Jejich růst je často nevyzpytatelný a naopak tam, kde bychom je čekali nejvíce, se nemusí objevovat vůbec. Záleží na typu terénu, zkušenosti, ale i štěstí,“ říká mykolog.

Podle něj v porostech nyní nejčastěji narazíme na jarní typy hub, zejména májovky nebo podtrnky. „Objevují se už i hřibovité houby, brzy začnou růst i žampiony,“ jmenoval Tutka.

Všichni budeme jíst brouky. EU tlačí na pojídání hmyzu, tradiční maso je prý neudržitelné

„O bolavé břicho nikdo nestojí“

I přesto, že jedovaté houby se nyní v lesech vyskytují v nulovém nebo zcela minimálním počtu, podle experta bychom rozhodně neměli odbývat kontrolu čerstvosti ani očištění nasbíraných kusů.

„Otrava nám sice nehrozí, ale o bolavé břicho také nikdo nestojí,“ uzavřel mykolog.