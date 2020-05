Didaktickým testem z matematiky a francouzštiny začne v pondělí ráno státní část maturitních zkoušek. Odpoledne se uskuteční test z angličtiny a v úterý test z češtiny a dalších cizích jazyků. K prvnímu pokusu půjde letos 68 036 maturantů, což je zhruba stejně jako loni. Vyplývá to z informací Cermatu, který testy organizuje. Kvůli posunutí zkoušek z původního termínu v dubnu a květnu v reakci na šíření koronaviru nebudou letos maturanti psát slohové práce z jazyků. Zkoušky budou provázet zvýšená hygienická opatření.

Pro všechny maturanty je povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Druhý povinný předmět si vybrali mezi cizím jazykem a matematikou. Podobně jako v minulosti zvolila většina angličtinu, jejíž popularita každým rokem roste. Letos jí dá přednost 76,6 procenta všech maturantů, což je o 2,3 procentního bodu víc než loni. U matematiky je trend opačný. Přihlášeno je k ní 19,9 procenta maturantů, meziročně o 1,5 procentního bodu méně. Koronavirus ONLINE: 319 mrtvých i 6502 vyléčených v ČR. A Prymula podpořil otevírání hranic Matematika měla ve srovnání s angličtinou v posledních letech vždy vyšší neúspěšnost. Test z ní loni nezvládlo 15,5 procenta maturantů, což byl ale o 6,3 procentních bodů lepší výsledek než o rok dříve. Předtím se neúspěšnost šest let držela mezi zhruba 20 procenty a 23,5 procenta. Z testu v angličtině propadlo loni 3,6 procenta maturantů, kteří ho dělali poprvé.

I kvůli vysoké neúspěšnosti maturantů z matematiky ministr školství Robert Plaga (ANO) připravil návrh na zrušení povinné zkoušky z matematiky, která by jinak měla být zavedena od příštího jara. Sněmovna návrh již schválila, Senát by o něm měl rozhodnout v červnu. Plaga předlohu zdůvodnil tím, že nejdřív se ve školách musí zlepšit výuka. Plaga: Maturity budou 1. až 3. června. Matematika nebude ani příště povinná, kývli poslanci Běžnou částí státních maturit byly v předchozích letech i slohy z češtiny a cizích jazyků. Letos se měly konat 8. a 30. dubna. S ohledem na to, že se 11. března kvůli šíření koronaviru zavřely školy, oznámil ministr v druhé polovině března, že se letos psát nebudou. Původně plánované testy se pak přesunuly z 4. až 6. května na 1. až 3. června. Poslední ze tří dnů budou moct zájemci dělat nepovinný těžší test z matematiky, ke kterému se přihlásilo asi pět procent prvomaturantů. K výsledkům tohoto testu přihlíží některé vysoké školy u přijímání ke studiu.

Kromě angličtiny mohou maturanti jako cizí jazyk volit i jiné jazyky. K němčině se letos přihlásilo 2,1 procenta středoškoláků, k ruštině 1,1 procenta, ke španělštině 0,2 procenta a k francouzštině 0,1 procenta.

Ředitelé středních škol obdrží výsledky testů od Cermatu 8. června. Nejpozději další den je musí sdělit žákům.

Zkoušky se letos budou konat za zvýšených hygienických opatření k ochraně proti koronaviru. Ministerstvo s epidemiology doporučilo například dbát na dezinfekci a zhruba dvoumetrové rozestupy. Za dodržení těchto podmínek nemusí mít maturanti u zkoušky roušky. Podle ředitelů škol je vše připravené. Letošní maturity se podle nich jinak zřejmě nebudou moc lišit od jiných let.

Profilové zkoušky na úrovni škol se spolu s ústní částí státních maturit budou moct konat od 10. června. Konkrétní termíny vypisují ředitelé škol, nejzazší může být 17. července.