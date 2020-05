Ve věku 79 let dnes v Praze zemřela spisovatelka a jedna z mluvčích disidentského hnutí Charta 77 Zdena Tominová. Uvedl to dnes server Lidovky.cz, kterému informaci potvrdil syn Tominové, překladatel Marek Tomin. Tominová a její manžel, filozof Julius Tomin, byli jedněmi z prvních, kteří podepsali prohlášení Charty 77. Ze strany komunistického režimu čelila rodina kvůli působení v disentu neustálé šikaně, která vyústila v odchod Tominových z Československa. V exilu ve Velké Británii Tominová mimo jiné pracovala pro BBC.

Prvními mluvčími Charty 77 se v roce 1977 stali bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek, dramatik a pozdější prezident Václav Havel a filozof Jan Patočka. Zdena Tominová, která před podpisem Charty 77 pracovala jako tlumočnice, se mluvčí hnutí stala v únoru 1979 jako druhá žena po zpěvačce Martě Kubišové.

Kubišová otěhotněla, nastoupila Tominová

„Chartu jsem podepsala s ročním zpožděním, protože jsem byla přes Vánoce sedmdesátého šestého v nemocnici a nikdo mi nic neřekl. Když jsem přišla domů, byla jsem hrozně rozčílená, že mi to nedonesli. Pak jsem si ale říkala: Dobrá, ještě mě nevyhodili, někdo musí pracovat, tak jsem se holt smutně nedomáhala podpisu. Ale jakmile mi zrušili smlouvu s Pražskou informační službou, kde jsem tlumočila, protože jsem se zúčastnila pohřbu Jana Patočky, okamžitě jsem běžela k Hejdánkům a Chartu podepsala,“ vzpomínala v rozhovoru pro Ženy v disentu AV ČR.

„To způsobila Martička Kubišová, když mi řekla, že je těhotná. Řekla jsem jí: Koukej přestat mluvčovat, já to za tebe vezmu. V tu chvíli jsem vůbec nevěřila, že by si mě někdo vybral,“ vzpomínala.

Výslechy a výhrůžky StB

Kvůli spojení s disentem se rodina Tominových dostala do hledáčku tajné policie totalitního komunistického režimu. Situace se ještě zhoršila, když Julius Tomin začal v bytě rodiny na Letné pořádat filozofické semináře a zval na ně profesory a profesorky ze Západu.

Julius a Zdena Tominovi čelili neustálým výslechům Státní bezpečnosti (StB), obviněním, výhrůžkám i fyzickému násilí.

„Jednou, když nás pozatýkali, začali vozit lidi do lesa: Ivana Medka a Bohumila Doležala, i další. Mě odvezli na Barťák a tam jsem asi do dvou do rána čekala, až se to bicí komando vrátí a odvezou si mě taky. Tomu jsem ušla, protože tam se mnou zbyl jen mladý příslušník a já mu povídám: Ženy bijete taky? On šel, přinesl mi občanku, vyvedl mě ven a řekl: Utíkejte. Tak jsem tomu tenkrát ušla, ale už byli evidentně rozhodnutí, že ženská neženská, tahle baba musí pryč,“ vzpomínala v rozhovoru Marcely Linkové v knize Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent.

V Británii pracovala pro BBC

Perzekuce režimu dolehla i na jejich syny Marka a Lukáše. Rodina se proto rozhodla využít nabídky z Oxfordu na stáž pro Julia Tomina. V roce 1980 dostali Tominovi výjezdní doložku a i s dětmi odjeli do Velké Británie. Režim je poté zbavil občanství a neumožnil jim návrat do vlasti.

Zdena Tominová pracovala pro britskou rozhlasovou a televizní společnost BBC a věnovala se psaní. Julius Tomin v cizině přednášel na univerzitách. Po pádu komunismu se do vlasti natrvalo vrátili jen jejich synové.