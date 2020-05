Sir Nicholas Winton, který by se 19. května dožil 111 let, zachránil 669 dětských životů před jistou smrtí v nacistických táborech. V letech 1938 a 1939 v Československu organizoval odjezdy židovských dětí do Británie a obstarával veškeré formality potřebné k jejich přepravě po železnici. Skromný Winton, který zemřel před pěti lety, se však jako hrdina necítil.