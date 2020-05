Mobil za volantem? 4 body dolů! Uděláte to třikrát a jste bez řidičáku. Za dva roky má začít platit nový systém bodového systému z dílny ministerstva dopravy. Přísněji by se nově měly postihovat závažné přestupky a pozor si budou muset dát řidiči–začátečníci.

Nově tak bude mít bodový systém tři sazby 2, 4 a 6, které policie udělí podle závažnosti. Beze změny má zůstat odebrání řidičského průkazu, pokud přijdete o 12 bodů. Začínající šoféři by se ale měli mít více na pozoru. Dostanou totiž doklady jen na zkoušku. Co to znamená? Během dvou let jim bude hrozit zabavení dokladu už za 6 bodů – tedy po jednom vážnějším přestupku.

Ne všechny změny ale budou tak drakonické. Někde se dokonce sankce sníží. Třeba za špatné parkování, stání na zákazu zastavení či nerozsvícená světla. Tam by se měla snížit maximální pokuta o pětistovku na 1500 Kč. Nebo je policie vyřeší domluvou.

Ministerstvo počítá také se zavedením možnosti nechat se informovat o stavu bodového konta pomocí SMS, e-mailu nebo datové schránky.

Zaměřeno na piráty

„Jdeme po vzoru západních zemí, kde kladou větší důraz na nejčastější prohřešky, jako jsou nevěnování se řízení kvůli telefonování, vysoké překročení rychlosti, alkohol za volantem. Přísněji se tak postihuje záměrné porušování předpisů, kdy cílem je vyloučit piráty silnic z provozu,“ řekl vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (50, za ANO).

Pokud řidiči udělají závažnější přestupky, můžou podle návrhu přijít o »papíry« až na tři roky. Dosud byla doba zákazu řízení o rok méně, tedy dva roky.

Ven s vestou

Zpřísňuje se pokuta za nepovolené vjetí na železniční přejezd z 5 tisíc až na 25 tisíc korun! V návrhu se také počítá se zavedením povinnosti nosit refl exní vestu při vystoupení z auta do silnice v případě nouzového stání i v obci. Zakázáno by mělo být také parkování na chodníku.

Pokud návrh projde vládou, Parlamentem a podepíše ho prezident, změny by měly začít platit od roku 2022.