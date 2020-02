První letošní práce na opravách dálnice D1 začnou v sobotu. Rekonstrukce bude letos pokračovat na sedmi úsecích s celkovou délkou 71 kilometrů, do konce roku chce stát otevřít 37 kilometrů. Jde o největší část od zahájení oprav před sedmi lety. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Dálnice by měla být dokončená v příštím roce.