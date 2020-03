Podle Forbesu důvodem údajně byly nedobré vyhlídky uhelného byznysu, které se jeho firmy, jejíž ziskovost jde rychle dolů, dotýkaly a také jeho zdravotní obtíže. Sokolovská uhelná je největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji.

„Prověřujeme úmrtí 66letého muže, ke kterému mělo dojít dne 12. 3. 2020 v dopoledních hodinách v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Vzhledem k okolnostem případu nemůžeme poskytovat žádné další bližší informace,“ řekl Blesk Zprávám policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Firma informace o úmrtí předsedy dozorčí rady potvrdila na svých stránkách Oznámení o smrti Františka Štěpánka na stránkách firmy. | SÚAS

"První moje reakce? Zůstali jsme sami. Odešel největší patriot tohoto regionu. Člověk, kterému na regionu hodně záleželo a zároveň člověk, který pomáhal, aniž to kdo věděl," řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO).

Špatné obchodní vyhlídky

Těžební firma Sokolovská uhelná a.s. (SUAS) loni v listopadu oznámila, že začne s postupným útlumem a během dvou let by z ní měla odejít až tisícovka zaměstnanců. Důvodem je tlak na omezení těžby a zpracování uhlí a související ceny emisních povolenek. Nyní firma zaměstnává asi 3000 lidí, dalších téměř 700 pracuje v dceřiných firmách.

Štěpánek v listopadu uvedl, že stát přes několikaleté varování pro transformaci regionu neudělal téměř nic: "Uhelný průmysl je v situaci, kdy se říká, uhlí musí pryč v Evropě. A dělá se všechno proto, aby uhlí nebylo. Ale co se bude dít v regionech, kde uhlí skončí?" Dodal, že kdyby se část peněz za emisní povolenky vracela do regionů, odkud peníze za povolenky pocházejí, bylo by možné je použít na investiční pobídky a tvorbu pracovních míst.

Jen Sokolovská uhelná loni zaplatila na emisních povolenkách asi 1,4 miliardy do státního rozpočtu, letos to má být asi 1,5 miliardy korun. Ceny povolenek na trhu rostou.