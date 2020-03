Obyvatelé vesnice původně spekulovali o vraždě, to ale policie odmítla. „Událost je velmi citlivá. Mohu potvrdit smrt ženy a jejího nenarozeného plodu. Nebylo zjištěno, že by na jejich smrti měla podíl jiná osoba,“ uvedl policista René Černohorský.

Podle zjištění Blesku se žena pohádala minulou středu s partnerem. Byly tři hodiny nad ránem. Zoufalá pak vzala kuchyňský nůž a dvakrát se bodla do hrudníku! Zasaženo mělo být i srdce. Rodina partnera ji našla celou od krve v obýváku.

Selhal krevní oběh

Lékaři bojovali o oba životy celou cestu do nemocnice v Ostravě. „Ženě několikrát selhal krevní oběh. Při příjezdu do nemocnice svým zraněním podlehla,“ uvedl záchranář Lukáš Humpl. Zástavu ženina srdce bohužel nepřežilo ani nenarozené miminko.

V rodině prý něco bylo

Lidé z vesnice řeší, co ženu k tak drastickému činu dohnalo. „Přistěhovala se za partnerem do rodiny místních. Je to slušná, bezproblémová rodina, ale uvnitř to pohoda nebyla. Prý se tam necítila úplně dobře,“ řekl starší muž.

Další lidé zmínili i ženiny psychické problémy. „Během těhotenství se to prý ještě zhoršilo,“ krčí rameny. Nešťastná žena měla v úterý pohřeb. „Neřekneme k tomu vůbec nic,“ vzkázali členové rodiny, stále viditelně otřeseni. Motiv tak hrůzné tragédie vyšetřuje policie.

VIDEO: Dcera matky promluvila. Podle ní spáchala sebevraždu, s sebou vzala své dvě děti.