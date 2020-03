Loni v létě se muž vloupal do několika garáží v Havířově a nabral si toho požehnaně. Ukradl televizor, lyže, starší obrazy nebo videopřehrávač. „Z jedné garáže odnesl lodní motor, termopodložky, několik kusů masážního pásu k odbourání vnitřního tuku a nohou a další věci,“ uvedla mluvčí policie Zlata Viačková.

Na podzim se muž zaměřil na rodinné domy, vloupal se do osmi v havířovských čtvrtích Bludovice, Životice, Město, Prostřední Suchá a Dolní Suchá. Bral různé nádobí, šperky, elektroniku i peníze.

Přiznal se

Havířov mu ale byl malý a krást jezdil i do Ostravy. Šlo o 11 činů, kterých se dopustil od října do prosince loňského roku. Do domů se dostával za pomoci žebříku, popelnice i nářadí, kterým vypáčil okna. „Kradl vše, na co přišel, například boty, televizory, parfémy, alkohol, ale také keramiku či porcelán,“ dodala policejní mluvčí Eva Michalíková.

„Recidivista, který způsobil dohromady škodu téměř za 750 tisíc korun, se ke všem činům přiznal a je ve vazbě,“ upřesnila Viačková.

