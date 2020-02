Mýtné pro vozy nad 3,5 tuny se od 1. ledna v celé zemi rozšířilo o 868 kilometrů silnic první třídy, jichž je nyní zpoplatněno 1102 kilometrů z celkových 5822 kilometrů. V Plzeňském kraji ho dva měsíce platí řidiči na 120 kilometrech ze všech 450 kilometrů silnic první třídy.

Podle hejtmana je například v Plzeňském kraji nesmyslné, že vozy nad 3,5 tuny platí od ledna mýto na silnici z Plzně do Českých Budějovic (I/20) a z Plzně do Domažlic a Německa (I/26), ale mezi nimi je nezpoplatněná silnice z Plzně na Klatovy a Německo (I/27) a další z Klatov do Domažlic (I/22). „Ty budou stahovat část kamionové dopravy,“ uvedl. „Statistiky tam za dva měsíce neprokazují extrémní nárůst, což je dobrá zpráva. Nicméně i tak bychom ten špatný systém neměli obhajovat a měli bychom do budoucna zpoplatnit všechny jedničky,“ řekl Bernard.

Plzeňský kraj podporuje aktivitu Jihočeského kraje, jehož vedení chce do tří týdnů požádat ministerstvo dopravy, aby co nejdříve zavedlo mýtné na 111 km dlouhé silnici I/22 mezi Domažlicemi a Vodňany. Po zpoplatnění silnice I/20 z Plzně do Českých Budějovic tam stoupla doprava o deset až 20 procent, protože kamiony silnici I/20 objíždějí. Stát už před zavedením mýta slíbil, že když kraje a obce prokážou, že se nákladní vozy přesunuly na úseky bez mýta, rozšíří zpoplatněné úseky od 1. července.

„Od Asociace krajů, od všech hejtmanů je iniciativa za zpoplatnění všech silnic první třídy,“ uvedl hejtman. Na námitky ministerstva dopravy a sdružení dopravců Česmad, že by se tím zahltily některé silnice nižších tříd, asociace říká, aby se na všech krajských silnicích II. a III. zakázal tranzit nákladních vozidel nad 12 tun. „A tam, kde si to dopravní situace vyžaduje, tak udělat výjimky ze zákona,“ uvedl Bernard. Nevěří tomu, že se to povede od ledna 2021. „Skoro to vylučuji. Původně byl plán, že se to udělá dodatkem k zákonu (o provozu na pozemních komunikacích),“ řekl Bernard. Mělo to podle něj být od září, ale pozměňovací návrh poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) byl zamítnut.