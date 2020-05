Češi se dál perou s dluhy a koronavirová krize situaci vůbec nepomůže. V exekuci je podle dat z roku 2019 783 tisíc Čechů a jen na jistinách dlužíme 291 miliard. Je pak pravidlem, že řada dlužníků, neboli povinných, má navíc na krku i pět exekucí. Kolo nevymahatelných dluhů by mohla podle Radka Hábla, zakladatele Institutu prevence a řešení oddlužení, zastavit novela exekučního řádu. Ve Studiu Blesku ještě před koronakrizí osvětlil, jak novely budou vypadat. Nyní se ale obává, že se s nimi nepohne, což by mohlo mít silný dopad na očekávány dramatický nárůst dluhů po krizi. Kupříkladu po roce 2008 se zvedl počet exekucí čtyřnásobně. Zkritizoval pak návrh ministryně Marie Benešové (za ANO), tedy tzv. Sněhuláka.

„Dosavadní systém exekucí je naprosto neefektivní a nefunkční. To, že systém nefunguje, dokládá i fakt, že 70 procent dlužníků má více než jednu exekuci. Od začátku roku 2001 kdy se zavedli soukromí exekutoři, bylo zahájeno devět milionů exekucí a 4,48 milionu stále jede. Je to zatěžující pro úřady, povinné, i pro zaměstnavatele nebo pojišťovny,“ myslí si Radek Hábl, který byl ještě před začátkem krize hostem ve Studiu Blesku.

Chyb je podle odborníka celá řada. Tou největší je to, že se o jednoho dlužníka nestará jeden exekutor, uvedl. „Dnes, když má člověk třeba deset exekucí, tak to vymáhá deset exekutorů. To je to klíčové, co způsobuje chaos. Těchto 10 exekutorů duplikuje svou činnost. Všichni se doptávají na to samé u zaměstnavatele povinného, na úřadech, volají do bank apod. To vše kvůli jednomu dlužníkovi,“ míní Hábl.

Problém by ale měly odpadnout novelou exekučního řádu, které mají za sebou zatím první čtení ve Sněmovně. Problémem ale je, že zpátky do pléna se jen tak nevrátí. Koronakrize totiž celý proces zbrzdila a zpátky k projednávání by se měli poslanci dostat v červnu. „Od března se změnilo to, že novely projednal podvýbor pro insolvence a exekuce. Nyní to poputuje do ústavně právního výboru,“ okomentoval posun novel pro Blesk Zprávy Hábl.

Podvýbor pak schválil sloučení exekucí. V praxi by přijetí znamenalo, že všechny nové dluhy jdou k jednomu exekutorovi. „Nejde to ale do minulosti. To znamená, že se sice dlužník nezbaví předchozích exekutorů, ale aspoň ty nové exekuce půjdou pod jednoho člověka,“ vysvětluje Hábl.

Nové dluhy už pod jednoho exekutora?

Ukažme si to na příkladu: Josef má tři exekuce za jízdu na černo. O každou z nich se stará jiný exekutor. Pokud návrh bude přijat, Josefovi tyto tři pohledávky a tři exekutoři zůstanou. Následně přestane platit alimenty a kupříkladu nezaplatí telekomunikačním prostředkům. Oba nové dluhy půjdou pod jednoho exekutora.

To by pomohlo i podle dalších expertů v možnostech vymáhání, snížilo by to administrativní zátěž a pomohlo by to i s náklady exekutora a povinného - povinný by například nemusel dojíždět přes celou republiku, či by nemusel platit za několik dopisů od různých vymahačů.

Video Radek Hábl o změnách v exekučním řádu - Nikola Forejtová

Hábl: Vládní návrh nahrává korupci

I přesto, že slučování je podle Hábla krok správným směrem, vidí jednu z novel, vládní, jako nedokončenou a nahrávající korupci. Nelíbí se mu především to, že ve vládním návrhu zůstává tzv. svobodná volba věřitele.

Expert se ale přiklání k tzv. teritorialitě, tedy k tomu, že exekutor bude pracovat po krajích a případy mu bude přidělovat soud. Nebude si jej tedy najímat sám věřitel.

Benešová postavila „sněhuláka“. Sklidila kritiku

Korupci pak podle Hábla, ale i podle Exekutorské komory, přináší i tzv. Sněhulák, kterého nyní tasila ministryně Marie Benešová (za ANO). „Sněhulák není teritorialita, je to napůl cesty mezi teritorialitou a stávajícím systémem. Zavádí sice pravidlo jeden dlužník = jeden exekutor, což je v pořádku, ale zároveň tam nechává volnou ruku věřitelům. Tedy že věřitel navrhne exekutora a všechny další exekuce se přidělí jemu, což je neakceptovatelné,“ zmiňuje Hábl.

„Zásadním momentem by mělo být právě určení teritoriality. Pokud by toto prošlo a nebylo by svobodné vybírání setřeno, tak by byl ještě větší boj o to, kdo získá tu první exekuci, aby mu pak mohly padat ty další a další,“ obává se Hábl. Zmiňuje, že už dnes probíhá velká konkurenční soutěž o to, aby si věřitel vybral svého exekutora a vede to tak i k podplácení.

Sněhulák se znelíbil i Exekutorské komoře. „Celý systém přidělování nových exekucí by vedl k vytvoření jen několika velkých exekutorských úřadů, protože služebně starší exekutoři s vysokým počtem v minulosti zahájených exekucí by získávali i nejvyšší počet nově zahájených exekucí,“ uvádí komora.

V praxi by mohla novela Benešové vypadat takto: Josef získá novou exekuci, věřitel si vybere, kdo z exekutorů ji bude vymáhat. Další nově vzniklé dluhy by pak znovu vyřizoval exekutor, kterého si zvolil první věřitel. „Třeba vybere exekutora z Ostravy. Najednou to bude mít daleko nejen dlužník, ale následně i ostatní věřitelé,“ objasňuje Hábl. To podle něj opět podporuje soutěž, která je zde i dneska. „Exekutor, který to ukořistí první, tak bude mít jistotu těch ostatních pohledávek. Bude to pro ně zlaté vejce,“ dodává.

Čistou teritorialitu ale obsahuje pirátská novela. Nejrozumnější by tak podle Hábla bylo, kdyby se obě novely sloučily dohromady a „vyzobalo“ by se z nich to nejlepší.

„Zatím existují dva názorové proudy. Jeden je pro můj návrh, kterému říkám sněhulák. Tedy princip jeden exekutor, jeden dlužník. Druhá skupina lidí prosazuje teritorialitu. K jednotnému názoru jsme se stále nepropracovali. Stále o tom jednáme. Je to vážné téma,“ reagovala na justiční změny ministryně Benešová pro Lidové noviny.

Video Radek Hábl vysvětluje princip teritoriality - Nikola Forejtová

Od Pirátů přišla místní příslušnost a z vládní novely slučování exekucí a také nastavení hranic pro nevymahatelné dluhy. „Drtivé množství z těch 4,48 milionů exekucí je nevymahatelná. Je na lidi, kteří mají třeba 10 exekucí a tak se i kolikrát sami rozhodnout dále nesplácet. Nové pravidlo říká, že pokud nebude za tři roky z dluhu uhrazeno nic, tak se rozhodne o zastavení exekuce. Věřitel se ale v tuto chvíli může rozhodnout, že nevnímá dluh jako nevymahatelný a za poplatek může nechat řízení znovu rozběhnout,“ vysvětluje další možnou změnu. Dosud jsou exekuce nezastavitelné a dluh nad jistinu nadále roste.

Zastavení bezvýsledných exekucí je logickým krokem tam, kde jsou mnoho let vedeny exekuce, které nelze vymoci a které již představují zbytečnou zátěž pro účastníky řízení i pro soudní exekutory, míní dále Exekutorská komora. „Při zastavení těchto exekucí je však ale potřeba myslet i na to, že i u těchto exekucí vznikly náklady a někdo by je měl hradit,“ dodává mluvčí Lenka Desatová.

Novou vlnu exekucí chtějí experti v novém kabátě

Hábl nicméně doufá, že klíčové změny se stihnou projednat do konce roku. Koronavirová krize totiž v dalších letech nejspíše dramaticky zvedne počet dlužníků. „Děje se tak v každé krizi. V důsledku krize z roku 2008 se v dalších letech zvedl počet exekucí čtyřnásobně,“ míní Hábl.

Upozorňuje, že většinou nastoupí tento důsledek se spožděním. Chvíli totiž trvá, než se z dlužné jistiny stane dluh vymáhaný exekutorem či soudem. V ohrožení jsou pak podle experta firmy, které mohou kvůli krizi zkrachovat a nebudou tak moci splatit půjčku a úvěry. „Než nastane příliv nových exekucí, musí být schválená nová pravidla. Jinak to zatíží úřady, zaměstnavatele, věřitele i exekutory samotné,“ zdůrazňuje.

„Lidé nejeví zájem, přitom máme konečně šanci“

Obě novely jsou ale nyní podle Hábla mírně ve stínu. „Mrzí mě, že řešení prostředí exekucí nyní probíhá mimo zájem veřejnosti i přes to, že se to týká nás všech. Teď se opravdu láme chleba a máme šanci po dvaceti letech to prostředí změnit. Vidíme i snahy novelu odsunout a prodloužit anebo jí okleštit. Nejlépe, aby se na hlasování nedostalo do voleb,“ doplňuje Hábl, který má osobní zkušenost s neúnosným dluhem své příbuzné.

S nadějí ale zmiňuje, že hrubé chyby v systému jsou už aspoň opraveny. „Nálada se trochu změnila. Byla udělána celá řada opatření a hlavně byly smeteny nesmyslné úroky. Máme tu i dohled České národní banky,“ zmiňuje Hábl.

Expert na exekuce, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení a také tvůrce mapy exekucí Radek Hábl se rozpovídal ve Studiu Blesk i o podrobnostech teritoriality a o tom, jak by to v praxi mělo vypadat. Části rozhovoru naleznete ve videích ve článku.